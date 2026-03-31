San Pedro: Avanza la Estación Transformadora Industrial, empresas recorrieron el predio

La Dirección Provincial de Energía coordinó una visita técnica al predio donde se emplazará la futura Estación Transformadora San Pedro Industrial, una instancia clave dentro del proceso licitatorio para esta obra de infraestructura energética estratégica.

La Dirección Provincial de Energía coordinó una visita técnica al predio donde se emplazará la futura Estación Transformadora San Pedro Industrial, una instancia clave dentro del proceso licitatorio para esta obra de infraestructura energética estratégica.

Empresarios interesados en la construcción de la Estación Transformadora San Pedro Industrial participaron de una visita técnica al predio donde se emplazarán las obras , en una instancia clave del proceso licitatorio que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la infraestructura energética.

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La Dirección Provincial de Energía coordinó la recorrida como parte del procedimiento administrativo habitual que permite a las empresas interesadas conocer en detalle el terreno y las condiciones del proyecto. La actividad se da en el marco del reciente anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre el llamado a licitación para esta obra estratégica.

Durante la jornada, representantes de firmas provenientes de distintos puntos del país asistieron a una reunión informativa donde se brindaron precisiones técnicas y administrativas que complementan los pliegos licitatorios.

La futura Estación Transformadora San Pedro Industrial apunta a garantizar una ampliación significativa en la capacidad de suministro eléctrico, una demanda creciente del sector productivo regional.

La obra es considerada fundamental para acompañar el crecimiento industrial de San Pedro y su zona de influencia, aportando mayor estabilidad al sistema eléctrico y condiciones necesarias para nuevas inversiones.

Participación de la cooperativa y actores locales

De la actividad participaron autoridades del Consejo de Administración de la cooperativa local COOPSER, encabezadas por su presidente Iván Groppo y el secretario Alberto Díaz, junto a profesionales del equipo técnico.

La articulación entre el sector público, las empresas y las entidades locales refuerza el carácter estratégico del proyecto, que busca consolidarse como una base energética sólida para el desarrollo económico de la región.