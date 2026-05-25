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    • Niebla en Pergamino: el SMN advierte por mañanas complicadas con baja visibilidad esta semana

    Por la niebla: recomiendan extremar precauciones en rutas, accesos y durante las primeras horas de la mañana por la reducción de visibilidad.

    25 de mayo de 2026 - 12:29
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    El comienzo de esta semana en Pergamino estará marcado por un patrón meteorológico estable, húmedo y con reiterados episodios de niebla y neblinas matinales. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones atmosféricas favorecerán jornadas con visibilidad reducida, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

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    Este feriado del 25 de Mayo amaneció con un escenario típicamente otoñal tanto en Pergamino como en gran parte del norte bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano: aire frío, elevada humedad y viento prácticamente calmo. En distintos sectores se registraron humedades relativas superiores al 90 por ciento y temperaturas cercanas a los 4 grados, condiciones ideales para la formación de bancos de niebla.

    El pronóstico extendido muestra que durante los próximos días continuará predominando un ambiente estable, sin lluvias previstas y con temperaturas moderadas para esta época del año, aunque con persistente humedad ambiental. Ese combo favorecerá episodios frecuentes de baja visibilidad en rutas, accesos y sectores suburbanos.

    Lunes con nieblas y ambiente húmedo

    Durante este lunes el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 17 grados. El viento soplará leve del sector norte y luego rotará hacia el este.

    El dato más relevante será la presencia de nieblas y neblinas durante las primeras horas de la mañana. La ausencia de viento significativo y la humedad acumulada cerca de la superficie potenciarán este fenómeno, que ya provocó complicaciones en distintas zonas urbanas y rurales.

    Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución en rutas y autopistas, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar luces bajas. También se registraron demoras y cancelaciones en operaciones aéreas debido a la escasa visibilidad.

    Martes y miércoles con el mismo patrón

    Para el martes se espera una continuidad de las condiciones actuales. El cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas entre 8 y 17 grados y viento leve del sudeste y este.

    Otra vez podrían desarrollarse bancos de niebla durante el amanecer y las primeras horas del día, principalmente en zonas rurales y caminos del interior bonaerense.

    El miércoles persistirá el ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 16 grados y el viento del este continuará presente, aunque sin la intensidad suficiente para desplazar la humedad acumulada en superficie.

    Segunda mitad de semana sin lluvias

    Entre jueves y viernes no se esperan cambios significativos. Continuará el tiempo fresco, con nubosidad variable y ausencia total de precipitaciones.

    Para el jueves se pronostican marcas térmicas entre 11 y 18 grados, mientras que el viernes la mínima rondará los 12 grados y la máxima alcanzará los 17 grados.

    Los vientos rotarán al noreste y este con intensidad leve a moderada. Durante las tardes podrían registrarse algunos períodos de sol, aunque el ambiente seguirá húmedo y favorecerá la aparición de neblinas aisladas en rutas y sectores suburbanos.

    Fin de semana estable y algo más templado

    El sábado y domingo mantendrán condiciones similares, sin lluvias y con temperaturas levemente más elevadas. Las máximas podrían ubicarse entre 18 y 19 grados, mientras que las mínimas rondarán entre 9 y 10 grados.

    El sábado se espera viento del este y el domingo del norte, situación que aportaría algo más de temperatura y nubosidad. De todos modos, no se anticipan cambios bruscos en el estado del tiempo.

    Un posible cambio recién en junio

    Los modelos meteorológicos de mediano plazo muestran un eventual cambio de condiciones recién entre el lunes 1 y el martes 2 de junio, con el ingreso de viento sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 40 kilómetros por hora en el área metropolitana.

    Ese escenario favorecería un aumento de nubosidad y un descenso de temperatura. Recién hacia el miércoles 3 de junio aparece una señal más concreta de inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones aisladas asociadas al avance de aire frío y húmedo.

    Hasta entonces, la niebla seguirá siendo protagonista de las mañanas en Pergamino y gran parte del norte bonaerense, un fenómeno habitual del otoño que obliga a extremar cuidados al conducir y prestar atención a las alertas meteorológicas oficiales.

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