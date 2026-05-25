Ranking de expatriados: en qué países viven más argentinos alrededor del mundo

Expatriados. Entre los primeros puestos aparecen países como Panamá, Bélgica, Noruega y Andorra.

Un ránking internacional sobre expatriados mostró cuáles son los países donde viven más argentinos en proporción a su población local, con fuerte presencia en Europa del Este, Centroamérica y países nórdicos.

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El relevamiento, difundido en redes mediante una visualización comparativa, ordena a los países según la cantidad de argentinos residentes por cada millón de habitantes y exhibe fuertes contrastes entre regiones.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , varios países pequeños de Europa aparecen entre los más altos del listado, junto con destinos menos tradicionales para la emigración argentina.

El ránking también incluye países de África, América Central y Europa del Norte , donde la comunidad argentina ganó presencia durante los últimos años por motivos laborales, turísticos y migratorios.

Panamá encabeza el ranking

Entre los primeros puestos aparecen países como Panamá, Bélgica, Noruega y Andorra, mientras que otras naciones europeas muestran cifras intermedias pero sostenidas.

Los países con más argentinos expatriados por millón de habitantes

Panamá: 3.062 argentinos

Sudáfrica: 2.854 argentinos

Bélgica: 2.587 argentinos

Dinamarca: 2.361 argentinos

Costa Rica: 1.761 argentinos

Austria: 1.698 argentinos

Noruega: 1.246 argentinos

República Dominicana: 1.116 argentinos

Andorra: 734 argentinos