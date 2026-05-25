Ranking de expatriados: en qué países viven más argentinos alrededor del mundo

Un ránking internacional sobre expatriados mostró cuáles son los países donde viven más argentinos en proporción a su población local, con fuerte presencia en Europa del Este, Centroamérica y países nórdicos.
El relevamiento, difundido en redes mediante una visualización comparativa, ordena a los países según la cantidad de argentinos residentes por cada millón de habitantes y exhibe fuertes contrastes entre regiones.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, varios países pequeños de Europa aparecen entre los más altos del listado, junto con destinos menos tradicionales para la emigración argentina.
El ránking también incluye países de África, América Central y Europa del Norte, donde la comunidad argentina ganó presencia durante los últimos años por motivos laborales, turísticos y migratorios.
Panamá encabeza el ranking
Entre los primeros puestos aparecen países como Panamá, Bélgica, Noruega y Andorra, mientras que otras naciones europeas muestran cifras intermedias pero sostenidas.
Los países con más argentinos expatriados por millón de habitantes
- Panamá: 3.062 argentinos
- Sudáfrica: 2.854 argentinos
- Bélgica: 2.587 argentinos
- Dinamarca: 2.361 argentinos
- Costa Rica: 1.761 argentinos
- Austria: 1.698 argentinos
- Noruega: 1.246 argentinos
- República Dominicana: 1.116 argentinos
- Andorra: 734 argentinos
- Grecia: 652 argentinos
- Guatemala: 595 argentinos
- Finlandia: 460 argentinos
- Eslovenia: 435 argentinos
- Hungría: 432 argentinos
- Luxemburgo: 407 argentinos
- Irlanda: 374 argentinos
- República Checa: 366 argentinos
- Polonia: 357 argentinos
- Rumania: 337 argentinos
- Nicaragua: 281 argentinos
- Egipto: 251 argentinos
- Rusia: 250 argentinos
- El Salvador: 218 argentinos
- Honduras: 194 argentinos
- Croacia: 186 argentinos
- Bulgaria: 127 argentinos
- Guinea: 105 argentinos
- Bielorrusia: 99 argentinos
- Eslovaquia: 90 argentinos
- San Marino: 90 argentinos
- Mauritania: 71 argentinos
- Lituania: 65 argentinos
- Estonia: 54 argentinos
- Namibia: 50 argentinos
- Serbia: 48 argentinos
- Malta: 28 argentinos
- Liechtenstein: 24 argentinos
- Letonia: 22 argentinos.