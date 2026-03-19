viernes 20 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas

    El Municipio de San Pedro distribuye mesas y sillas en instituciones educativas junto a Provincia, buscando mejorar condiciones de aprendizaje.

    19 de marzo de 2026 - 16:29
    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    cronicasanpedro.com

    El Municipio de San Pedro puso en marcha una nueva etapa de entrega de mobiliario escolar en distintas instituciones de la ciudad, en un trabajo coordinado con el Consejo Escolar y organismos provinciales, con el objetivo de mejorar las condiciones dentro de las aulas y atender necesidades urgentes del sistema educativo local.

    Lee además
    La Secretaría de Salud, recordó el cronograma y los grupos prioritarios de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse
    La Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la primera etapa de los trabajos de reacondicionamiento en el anfiteatro natural del Vía Crucis, ubicado sobre las barrancas. 

    San Pedro: Reacondicionan el Anfiteatro del Vía Crucis para un acto homenaje al Covid

    Entrega de mobiliario escolar en San Pedro: qué instituciones fueron alcanzadas

    En esta primera etapa, la distribución contempla cerca de 170 sillas y 120 mesas, que comenzaron a ser entregadas en la Escuela N° 14, la Escuela N° 48, la Escuela Técnica y la Escuela N° 7, entre otros establecimientos educativos del partido.

    Según se informó, la entrega continuará en los próximos días hasta completar el alcance previsto, incorporando a más instituciones que también presentan necesidades vinculadas al equipamiento escolar.

    La iniciativa busca garantizar que cada alumno cuente con condiciones adecuadas dentro del aula, en un contexto donde muchas escuelas venían registrando faltantes o mobiliario en estado de deterioro.

    Trabajo conjunto entre Municipio y Provincia para mejorar la educación

    El operativo es llevado adelante por la Dirección de Educación municipal en conjunto con el Consejo Escolar, en articulación con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

    Durante las entregas participaron el director de Educación, Alan Ocampo; el presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta; y consejeros escolares, quienes acompañaron la distribución en los distintos establecimientos.

    Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo coordinado con la Provincia de Buenos Aires para avanzar en soluciones concretas que impacten directamente en la comunidad educativa.

    Infraestructura escolar: respuesta a una demanda clave de la comunidad

    La renovación y ampliación del mobiliario forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en San Pedro, uno de los reclamos recurrentes de docentes, alumnos y familias.

    En ese sentido, las autoridades remarcaron que estas políticas buscan no solo cubrir necesidades urgentes, sino también generar mejores entornos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo educativo.

    Asimismo, no se descarta que en las próximas etapas se sumen nuevas entregas de equipamiento y otras intervenciones vinculadas a la mejora edilicia, en línea con una agenda que apunta a sostener la calidad educativa en el distrito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse

    San Pedro: Reacondicionan el Anfiteatro del Vía Crucis para un acto homenaje al Covid

    Puerto de San Pedro: buque brasileño carga 25.000 toneladas de trigo rumbo a Santos

    Ciencia en acción: hallan en San Pedro garra de perezoso prehistórico juvenil

    San Pedro: SENASA abre inscripción para curso gratuito de inspectores de cítricos 2026

    San Pedro: Envión Canaletas suma deporte e inclusión con actividades en el Club Pescadores

    Operativos de tránsito en San Pedro: retuvieron 16 motos por irregularidades en controles preventivos

    San Pedro: Detectaron 38 trabajadores rurales sin registrar en un campo de Gobernador Castro

    Bomberos Voluntarios de San Pedro recibieron una donación de computadoras para mejorar su gestión

    San Pedro: Vuelco de un micro en la Ruta 9 a la altura de Gobernador Castro dejó decenas de heridos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En los últimos días se intensificaron los reclamos de vecinos y conductores por el mal estado del Acceso Maiztegui, principal vía de ingreso a Villa Ramallo desde la Ruta Nacional N° 9.

    Deterioro en el acceso de Villa Ramallo: reclamos por baches, riesgos viales y falta de mantenimiento

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos

    Por Alfonso Godoy
    Absolvieron al entorno paternal de la niña quien habría estado influenciada por la madre, según los argumentos de peritos psicológicos sobre los que se basó el fallo absolutorio.

    Absolvieron al padre y a los abuelos en juicio oral por abuso infantil y el juez cuestionó la denuncia materna

    Fernando de Andreis y Soledad Martínez en el encuentro del PRO donde se presento la plataforma

    Colossus Lab: el espacio argentino que busca hackear la democracia con inteligencia artificial

    Pauny desplegó en Expoagro una propuesta integral que combinó la actualización de modelos históricos y el anticipo de nuevos desarrollos.

    Pauny renovó su línea de tractores y apuesta fuerte a la tecnología

    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas