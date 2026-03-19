San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas

El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio de San Pedro puso en marcha una nueva etapa de entrega de mobiliario escolar en distintas instituciones de la ciudad , en un trabajo coordinado con el Consejo Escolar y organismos provinciales, con el objetivo de mejorar las condiciones dentro de las aulas y atender necesidades urgentes del sistema educativo local.

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En esta primera etapa, la distribución contempla cerca de 170 sillas y 120 mesas, que comenzaron a ser entregadas en la Escuela N° 14, la Escuela N° 48, la Escuela Técnica y la Escuela N° 7, entre otros establecimientos educativos del partido.

Según se informó, la entrega continuará en los próximos días hasta completar el alcance previsto, incorporando a más instituciones que también presentan necesidades vinculadas al equipamiento escolar.

La iniciativa busca garantizar que cada alumno cuente con condiciones adecuadas dentro del aula, en un contexto donde muchas escuelas venían registrando faltantes o mobiliario en estado de deterioro.

Trabajo conjunto entre Municipio y Provincia para mejorar la educación

El operativo es llevado adelante por la Dirección de Educación municipal en conjunto con el Consejo Escolar, en articulación con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Durante las entregas participaron el director de Educación, Alan Ocampo; el presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta; y consejeros escolares, quienes acompañaron la distribución en los distintos establecimientos.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo coordinado con la Provincia de Buenos Aires para avanzar en soluciones concretas que impacten directamente en la comunidad educativa.

Infraestructura escolar: respuesta a una demanda clave de la comunidad

La renovación y ampliación del mobiliario forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en San Pedro, uno de los reclamos recurrentes de docentes, alumnos y familias.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que estas políticas buscan no solo cubrir necesidades urgentes, sino también generar mejores entornos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo educativo.

Asimismo, no se descarta que en las próximas etapas se sumen nuevas entregas de equipamiento y otras intervenciones vinculadas a la mejora edilicia, en línea con una agenda que apunta a sostener la calidad educativa en el distrito.