San Pedro: antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y sólo trató proyectos de Martín Rivas

San Pedro: Antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y solo trató dos proyectos

Una sesión exprés antes de las urnas: En apenas 20 minutos, el Concejo Deliberante de San Pedro celebró su última sesión antes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde se renovará la mitad de las bancas.

La jornada se destacó por su brevedad y por el tratamiento de solo dos expedientes, ambos presentados por el concejal Martín Rivas , quien busca renovar su mandato.

Los proyectos tratados sobre tablas apuntaban a solicitar informes al Ejecutivo municipal. Uno proponía indagar sobre la implementación de la Semana Contra la Ludopatía Infantojuvenil , y el otro abordaba la problemática del control de caballos sueltos en la vía pública.

Durante el debate, Rivas protagonizó un cruce con el presidente del cuerpo, Pablo Vlaeminck , y con el concejal de Fuerza Patria , Juan Cruz González . El conflicto surgió cuando Rivas intentó extender su exposición hacia cuestiones vinculadas a la campaña electoral, lo que fue considerado fuera de lugar por parte de sus colegas.

Otros expedientes relacionados con los mismos temas fueron derivados a comisión o archivados, según resolvieron los presidentes de bloque.

Expectativa electoral

Tras el escueto orden del día y los breves intercambios, la sesión finalizó con rapidez, marcando una de las jornadas más cortas del cuerpo legislativo en los últimos tiempos.

De cara al 7 de septiembre, además de Rivas, también competirán por renovar su banca las concejalas de Fuerza Patria Candelaria Cuscuela y Rita Leguizamón.