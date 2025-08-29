viernes 29 de agosto de 2025
    • San Pedro: antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y sólo trató proyectos de Martín Rivas

    La última sesión del Concejo antes del 7 de septiembre duró 20 minutos. Se trataron dos proyectos de Rivas y hubo cruces por alusiones a la campaña.

    29 de agosto de 2025 - 11:30
    San Pedro: Antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y solo trató dos proyectos

    San Pedro: Antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y solo trató dos proyectos

    Foto de Archivo

    Una sesión exprés antes de las urnas: En apenas 20 minutos, el Concejo Deliberante de San Pedro celebró su última sesión antes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde se renovará la mitad de las bancas.

    La jornada

    La jornada se destacó por su brevedad y por el tratamiento de solo dos expedientes, ambos presentados por el concejal Martín Rivas, quien busca renovar su mandato.

    Dos proyectos, un cruce y final anticipado

    Los proyectos tratados sobre tablas apuntaban a solicitar informes al Ejecutivo municipal. Uno proponía indagar sobre la implementación de la Semana Contra la Ludopatía Infantojuvenil, y el otro abordaba la problemática del control de caballos sueltos en la vía pública.

    Durante el debate, Rivas protagonizó un cruce con el presidente del cuerpo, Pablo Vlaeminck, y con el concejal de Fuerza Patria, Juan Cruz González. El conflicto surgió cuando Rivas intentó extender su exposición hacia cuestiones vinculadas a la campaña electoral, lo que fue considerado fuera de lugar por parte de sus colegas.

    Otros expedientes relacionados con los mismos temas fueron derivados a comisión o archivados, según resolvieron los presidentes de bloque.

    Expectativa electoral

    Tras el escueto orden del día y los breves intercambios, la sesión finalizó con rapidez, marcando una de las jornadas más cortas del cuerpo legislativo en los últimos tiempos.

    De cara al 7 de septiembre, además de Rivas, también competirán por renovar su banca las concejalas de Fuerza Patria Candelaria Cuscuela y Rita Leguizamón.

