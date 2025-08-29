Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

Buen inicio para la AHO en el Argentino Sub 16: El seleccionado sub 16 de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO) debutó con una valiosa victoria en el Campeonato Argentino de Selecciones que se disputa en San Rafael, Mendoza.

Cinco jugadoras de San Pedro, todas pertenecientes al club Náutico, integran el plantel que representa a la región: Bernardita Cejas, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Yazmín Muratone y Sara Podestá .

En la primera jornada, la AHO venció 1 a 0 a la Asociación Jujeña, en un encuentro parejo que se resolvió gracias a la solidez defensiva y a una efectiva estrategia colectiva. La victoria fue un paso clave para las aspiraciones del equipo en el certamen.

Las jugadoras sampedrinas se destacaron por su compromiso, entrega y coordinación dentro del campo. El cuerpo técnico del seleccionado logró plasmar un esquema que aprovechó los momentos decisivos del partido, asegurando los tres puntos iniciales.

El rendimiento del equipo genera expectativas de cara a la segunda jornada del torneo, cuando se enfrenten este viernes a la Asociación Austral. Un triunfo en ese duelo podría sellar la clasificación a la siguiente fase y confirmar el protagonismo del equipo en la competencia.

Una oportunidad nacional

El Campeonato Argentino Sub 16 reúne a los mejores seleccionados juveniles del país y constituye una instancia clave para la proyección de nuevos talentos. La participación de las jugadoras de Náutico refleja el crecimiento del hockey en San Pedro y el trabajo de base que se realiza en el club.

Además de representar a la AHO, las cinco sampedrinas tienen la posibilidad de ganar experiencia en el más alto nivel juvenil, en un certamen que podría ser el primer paso hacia futuras convocatorias a seleccionados mayores.