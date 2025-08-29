viernes 29 de agosto de 2025
    • Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos

    Comenzaron los cursos de formación para los 219 vecinos inscriptos en el programa de Microcréditos de la Municipalidad de Pergamino.

    29 de agosto de 2025 - 14:37
    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La Municipalidad de Pergamino dio inicio a la capacitación destinada a los 219 vecinos inscriptos en el programa de Microcréditos, impulsado por la Dirección de Empleo y Emprendedurismo. El objetivo es acompañar el crecimiento de pequeños emprendimientos y fortalecer el desarrollo de proyectos productivos locales.

    El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Gobierno, Karim Dib, y del director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, quienes alentaron a los participantes a transitar el proceso con compromiso.

    Emprendedores pergaminenses

    Petinari remarcó que el programa “apuesta a los microemprendedores, que son la base de nuestra economía” y destacó que “más allá del crédito, lo más importante es el proceso de aprendizaje para armar un plan de negocios sólido”.

    Por su parte, Dib aseguró: “Para el Municipio es una prioridad generar espacios de formación y apoyo concreto a quienes tienen ideas y proyectos. Nosotros los vamos a acompañar, pero el primer paso depende de ustedes”.

    Capacitación y acompañamiento

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales especializados. Durante las clases, los emprendedores reciben formación en distintos ejes:

    *Planificación y validación de ideas de negocio: modelos de negocio, análisis de mercado y público objetivo.

    *Habilidades blandas: comunicación efectiva, gestión del tiempo, trabajo en equipo, adaptabilidad, liderazgo y motivación.

    *Marketing y venta

    *Finanzas básicas y gestión responsable del microcrédito.

    Entre los especialistas a cargo se encuentran Bernardita Querede, Bernarda Ábalo, Cecilia Calia, entre otros referentes que aportan sus experiencias y conocimientos a los emprendedores locales.

    Una política pública que apuesta al desarrollo

    Con esta propuesta, la Municipalidad reafirma su compromiso con quienes día a día generan valor y empleo en Pergamino.

    El programa de Microcréditos no sólo busca otorgar financiamiento, sino también brindar a los emprendedores las herramientas necesarias para que sus proyectos sean sostenibles y crezcan en el tiempo.

    

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
