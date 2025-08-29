Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos

Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

La Municipalidad de Pergamino dio inicio a la capacitación destinada a los 219 vecinos inscriptos en el programa de Microcréditos, impulsado por la Dirección de Empleo y Emprendedurismo. El objetivo es acompañar el crecimiento de pequeños emprendimientos y fortalecer el desarrollo de proyectos productivos locales.

El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Gobierno, Karim Dib, y del director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, quienes alentaron a los participantes a transitar el proceso con compromiso.

Petinari remarcó que el programa “apuesta a los microemprendedores, que son la base de nuestra economía” y destacó que “más allá del crédito, lo más importante es el proceso de aprendizaje para armar un plan de negocios sólido”.

Por su parte, Dib aseguró: “Para el Municipio es una prioridad generar espacios de formación y apoyo concreto a quienes tienen ideas y proyectos. Nosotros los vamos a acompañar, pero el primer paso depende de ustedes”.

Capacitación y acompañamiento

Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales especializados. Durante las clases, los emprendedores reciben formación en distintos ejes:

*Planificación y validación de ideas de negocio: modelos de negocio, análisis de mercado y público objetivo.

*Habilidades blandas: comunicación efectiva, gestión del tiempo, trabajo en equipo, adaptabilidad, liderazgo y motivación.

*Marketing y venta

*Finanzas básicas y gestión responsable del microcrédito.

Entre los especialistas a cargo se encuentran Bernardita Querede, Bernarda Ábalo, Cecilia Calia, entre otros referentes que aportan sus experiencias y conocimientos a los emprendedores locales.

Una política pública que apuesta al desarrollo

Con esta propuesta, la Municipalidad reafirma su compromiso con quienes día a día generan valor y empleo en Pergamino.

El programa de Microcréditos no sólo busca otorgar financiamiento, sino también brindar a los emprendedores las herramientas necesarias para que sus proyectos sean sostenibles y crezcan en el tiempo.