Cocaína en sangre: detuvieron al camionero que mató al ciclista por conducir presuntamente drogado

La Justicia ordenó la detención del conductor del camión que le provocó la muerte al ciclista Alfredo Sinelli al obtener el resultado de las pericias que tenía restos de cocaína en sangre al momento del siniestro.

El fiscal Francisco Furnari solicitó la detención del camionero que le provocó la muerte al ciclista Alfredo Sinelli en un siniestro vial en la autopista, tras confirmar que el conductor circulaba bajo los efectos de cocaína al momento del siniestro.

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El juez de Garantías Julio Caturla hizo lugar al pedido por la calificación de "homicidio culposo agravado".

En un avance significativo para la causa que investiga la muerte del ciclista Alfredo Sinelli, la justicia de Pergamino ordenó este miércoles la detención de MSY, el conductor del camión que protagonizó el fatal siniestro vial el pasado 27 de marzo.

La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado de Garantías N° 2, el juez Julio Alfredo Caturla, tras el requerimiento presentado por el fiscal Francisco Furnari, titular de la UFIyJ N° 8.

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El siniestro y las pruebas

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el kilómetro 205 de la Autopista Nro. 8, en sentido Pilar-Pergamino. Según las pericias accidentológicas incorporadas a la investigación, Sinelli se desplazaba correctamente a bordo de su bicicleta de montaña por el carril derecho (lento) de la autovía. En ese momento, fue embestido desde atrás por un camión Iveco Daily, conducido por MSY, que impactó contra el ciclista con su frente derecho.

A raíz del violento impacto, la víctima fue trasladada al Hospital San José, donde falleció pocas horas después debido a un shock hipovolémico y traumatismos graves.

Los peritajes determinaron que el camión revistió el carácter de "embestidor físico mecánico", ya que el ciclista circulaba otorgando espacio suficiente para el sobrepaso.

Consumo de estupefacientes

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Aunque la investigación inicial evaluó diversos factores, el pedido de detención del fiscal Furnari se fundamentó de manera determinante en los resultados de la pericia toxicológica.

Si bien la consulta menciona alcohol, las fuentes judiciales precisan que el examen de sangre realizado a MSY arrojó un resultado positivo para cocaína.

Para la fiscalía, este consumo previo a una actividad de riesgo como conducir un vehículo de gran porte constituyó una "violación flagrante al deber de cuidado".

El juez Caturla coincidió con este criterio, señalando que la ingesta de sustancias provocó una alteración en la conducta del conductor que incidió directamente en el siniestro.

Calificación legal y detención

La causa está caratulada como "Homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor bajo los efectos de estupefacientes", delito previsto en el artículo 84 bis del Código Penal, que contempla una escala de 3 a 6 años de prisión.

Además de la detención, el magistrado autorizó un allanamiento en el domicilio de MSY, ubicado en el barrio 27 de Noviembre, con el fin de efectivizar la medida.

El juez fundamentó la necesidad de la detención ante la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga, dado el monto de la pena en expectativa y la gravedad del comportamiento investigado.