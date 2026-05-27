San Nicolás: Nutricionistas rechazan derogar la ley de etiquetado frontal y alertan por riesgos sanitarios

Los profesionales de la salud advierten las consecuencias que podría traer derogar la norma que se aprobó años atrás y que intenta concientizar sobre la alimentación.

Nutricionistas y entidades profesionales de la ciudad de San Nicolás expresaron su preocupación ante el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Consideran que la medida implicaría un retroceso en materia de salud pública y afectaría derechos vinculados al acceso a información clara sobre los alimentos y productos ultraprocesados.

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. Desde el oficialismo sostienen que la normativa presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que dificultan su aplicación.

Además, el Gobierno pidió un rápido tratamiento parlamentario de la iniciativa con el objetivo de avanzar hacia un nuevo esquema que, según argumentan, sea “más consistente y adaptable” para la industria alimenticia.

La ley vigente fue sancionada en 2021 y reglamentada en 2022, incorporando sellos negros de advertencia en envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.

Nutricionistas advierten por la vulneración del derecho a la salud

El proyecto generó rechazo inmediato entre profesionales de la nutrición y organizaciones vinculadas a la salud pública. El Colegio Profesional de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires inició una campaña de recolección de firmas para impedir la derogación.

La nutricionista Laura Sansalone sostuvo que avanzar con la eliminación de la norma “traerá aparejada una vulneración de los derechos de la población”, tanto en el acceso a información clara para los consumidores como en el derecho a la salud.

“Argentina tiene una ley que establece la alimentación saludable como derecho de todos, lo cual sería totalmente vulnerado en caso de ser derogada”, señaló la profesional, quien se desempeña en ámbitos públicos y privados.

En la misma línea, la nutricionista Camila Dalceggio remarcó que la medida afectaría especialmente a niños y adolescentes. “Nuestro país tiene un índice muy alto de obesidad infantil y esto preocupa mucho”, expresó.

Preocupación por el aumento del consumo de ultraprocesados

Desde el sector profesional también alertaron sobre las posibles consecuencias sanitarias que podría generar la eliminación de la ley. Entre ellas mencionaron un mayor consumo de productos ultraprocesados y un incremento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Laura Salzman, afirmó que “se pierde la capacidad estatal de enfrentar el creciente consumo de ultraprocesados y proteger el derecho a una alimentación adecuada”.

Datos difundidos por el sector indican que Argentina se encuentra entre los países con mayores índices de sobrepeso infantil en la región. Además, remarcaron que más del 35 por ciento de las calorías diarias consumidas por niños y adolescentes provienen de productos ultraprocesados, mientras que en adultos el porcentaje ronda el 29 por ciento.