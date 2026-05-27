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    • Salto: Sé Turista en tu Ciudad cerró con gran participación y recorridas por pueblos rurales

    El programa municipal gratuito reunió a 237 vecinos durante todo el ciclo y promovió el turismo local en Salto.

    27 de mayo de 2026 - 09:13
    El programa Sé Turista en tu Ciudad cerró con una gran convocatoria

    El programa Sé Turista en tu Ciudad cerró con una gran convocatoria

    saltociudad.com.ar

    Con una importante convocatoria vecinal, el programa “Sé Turista en tu Ciudad” finalizó el pasado fin de semana con una nueva recorrida por los pueblos rurales del partido de Salto. La iniciativa impulsada por el municipio logró reunir a 237 personas durante todo el ciclo, consolidándose como una propuesta destinada a fortalecer el turismo local y el sentido de pertenencia.

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    La última salida contó con la participación de 117 personas que se sumaron a una caravana turística para recorrer distintos caminos rurales y conocer parte de la historia, la cultura y las tradiciones del distrito. Según se informó, el ciclo alcanzó un promedio de 83 participantes por paseo, reflejando el interés de los vecinos en este tipo de actividades recreativas y culturales.

    La jornada comenzó al mediodía en Plaza San Martín, punto de encuentro desde donde partieron los asistentes rumbo a diferentes localidades rurales. Durante el recorrido, los participantes visitaron Inés Indart, Coronel Isleño, Monroe y Berdier, lugares emblemáticos que forman parte de la identidad histórica y productiva del partido de Salto.

    Recorridos por pueblos rurales y puesta en valor de la historia local

    Cada parada permitió que los vecinos pudieran conocer más profundamente la realidad y las historias de las comunidades rurales. Además de recorrer calles y espacios característicos de cada localidad, los asistentes dialogaron con residentes y referentes locales que compartieron experiencias y recuerdos vinculados al crecimiento de los pueblos.

    La propuesta tuvo como objetivo principal acercar a las familias a los distintos rincones del distrito, fomentando el turismo de cercanía y la valoración del patrimonio cultural e histórico local. Desde la organización destacaron que la actividad fue completamente gratuita, permitiendo la participación de vecinos de distintas edades.

    En ese sentido, el programa buscó fortalecer los vínculos comunitarios y generar nuevas oportunidades para que los habitantes redescubran lugares que forman parte de la identidad saltenses, muchas veces poco conocidos incluso por quienes viven en la región.

    El cierre en Berdier y la participación de emprendedores locales

    El cierre de la jornada tuvo lugar en la localidad de Berdier, donde la caravana realizó una visita al emprendimiento “Regionales Doña Élida”. Allí, Nacho, responsable del espacio, junto a su familia, ofrecieron una degustación de productos regionales y compartieron detalles sobre el trabajo que desarrollan en el lugar.

    Posteriormente, los participantes se trasladaron hasta las instalaciones del Club Pedro Marzano, donde se realizó una merienda a la canasta para celebrar el cierre del ciclo. El encuentro finalizó en un clima de camaradería entre vecinos, organizadores y representantes de las distintas localidades visitadas.

    Desde el municipio remarcaron el balance positivo de “Sé Turista en tu Ciudad”, destacando tanto la respuesta del público como el impacto que este tipo de iniciativas genera en las comunidades rurales y en los pequeños emprendimientos locales.

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