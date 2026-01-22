jueves 22 de enero de 2026
    • San Nicolás: Veranico vuelve a la Laguna Descubrí para animar las noches del verano

    El ciclo que combina música en vivo, gastronomía y actividades recreativas regresará a San Nicolás desde el 29 de enero al 8 de febrero.

    22 de enero de 2026 - 18:00
    El intendente Santiago Passaglia confirmó el regreso de&nbsp;“Veranico”, un ciclo ya consolidado que combina&nbsp;música, gastronomía y actividades al aire libre&nbsp;y que volverá a desarrollarse en la&nbsp;Laguna Descubrí San Nicolás, uno de los espacios más representativos de la ciudad.

    El intendente Santiago Passaglia confirmó el regreso de "Veranico", un ciclo ya consolidado que combina música, gastronomía y actividades al aire libre y que volverá a desarrollarse en la Laguna Descubrí San Nicolás, uno de los espacios más representativos de la ciudad.

    Opinando San Nicolás

    El intendente Santiago Passaglia confirmó el regreso de Veranico, uno de los ciclos más convocantes del verano de San Nicolás, que volverá a desarrollarse en la Laguna Descubrí con una agenda de música, gastronomía y actividades al aire libre, consolidándose como un punto de encuentro para disfrutar de las noches estivales en familia o con amigos.

    Veranico 2026: fechas, horarios y propuesta cultural

    La nueva edición de Veranico se llevará a cabo desde el jueves 29 de enero hasta el sábado 8 de febrero, abarcando dos fines de semana consecutivos. Durante ese período, las actividades se desarrollarán de jueves a domingo, en el horario de 20:00 a 00:00, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. La propuesta apunta a generar un espacio nocturno seguro y atractivo, ideal para disfrutar del verano en la ciudad.

    Música en vivo, gastronomía y actividades para todas las edades

    El ciclo ofrecerá espectáculos de música en vivo, una variada oferta gastronómica y distintas actividades recreativas pensadas para públicos de todas las edades. El entorno natural de la Laguna Descubrí se convierte así en el escenario ideal para compartir momentos al aire libre, promoviendo el encuentro social y el disfrute de los espacios públicos durante la temporada estival.

    La Laguna Descubrí como escenario del verano nicoleño

    Con el regreso de Veranico, la Laguna Descubrí vuelve a posicionarse como uno de los espacios más representativos y elegidos del verano en San Nicolás. A través de sus redes sociales, el intendente Santiago Passaglia invitó a la comunidad a participar del evento con un mensaje breve y directo: “¡Nos vemos ahí!”, reforzando la convocatoria a vecinos y turistas. La iniciativa busca fortalecer la agenda cultural, potenciar el turismo local y consolidar una tradición que se renueva año tras año.

