San Nicolás: Ventas minoristas pyme acumulan una caída del 3,1% y preocupa el consumo en los comercios

“Hasta que no se recomponga el poder adquisitivo de los asalariados será complicado ver una mejora en este y otros sectores”, señaló el presidente de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas continúan mostrando señales de debilidad en todo el país. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector registró en mayo una caída interanual del 1,2% a precios constantes y acumula una retracción del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026. Comerciantes y representantes empresariales advierten que la falta de recuperación del consumo sigue condicionando la actividad en la ciudad de San Nicolás .

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Los datos difundidos por CAME reflejan una realidad que se replica en numerosas ciudades del país. Aunque el informe mostró una mejora intermensual del 1,2%, el balance general continúa siendo negativo para el comercio minorista.

En ese contexto, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, Andrés Bockl, señaló que la situación local acompaña la tendencia nacional y consideró que no existen señales inmediatas de recuperación.

Según explicó, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sigue siendo uno de los principales factores que limitan el crecimiento de las ventas. Además, remarcó que los comerciantes enfrentan costos fijos cada vez más elevados, especialmente en alquileres, servicios y mantenimiento de los locales.

Bockl sostuvo que la combinación entre menores ingresos de los consumidores y mayores gastos operativos genera una ecuación difícil de sostener para muchos negocios, especialmente aquellos vinculados a bienes no esenciales.

Textil e indumentaria, entre los sectores más afectados

El relevamiento sectorial elaborado por CAME mostró importantes diferencias entre los distintos rubros comerciales.

Las mayores caídas durante mayo se registraron en "Bazar, decoración y muebles", con una retracción del 8,9%, seguido por "Textil e indumentaria", que descendió un 5,2% respecto del mismo período del año pasado.

Para Bockl, el sector textil atraviesa una situación especialmente compleja. Indicó que, pese a las promociones y descuentos implementados para estimular las ventas, la demanda continúa deprimida.

Asimismo, señaló que la competencia de productos importados y las modificaciones en las condiciones comerciales dificultan la competitividad de la industria nacional, afectando tanto a fabricantes como a comercios vinculados al rubro.

En contraste, los sectores con mejor desempeño fueron Farmacia, que creció un 8,2%, Perfumería, con una suba del 2,3%, y Alimentos y bebidas, que registró un leve incremento del 0,2%.

Cambian los hábitos de compra y crecen las ventas online

El informe también destacó una transformación en el comportamiento de los consumidores. Frente a la reducción del ingreso disponible, los hogares priorizan la compra de productos esenciales y postergan gastos vinculados a bienes considerados secundarios.

Desde CAME señalaron que durante mayo se profundizó una tendencia observada en los últimos meses: la concentración del consumo en artículos de primera necesidad. Esta situación permitió sostener algunos rubros básicos, mientras que los vinculados al equipamiento del hogar, indumentaria y bienes durables continúan mostrando retrocesos.

Al mismo tiempo, las ventas electrónicas siguieron creciendo. Los comercios con local físico registraron un incremento interanual del 15,2% en sus operaciones online y una mejora mensual del 3,7%.

Sin embargo, la entidad advirtió que ese crecimiento digital no alcanza para compensar la caída general de las ventas presenciales. Además, las promociones, los planes de financiación y los eventos especiales de comercio electrónico han reducido considerablemente los márgenes de rentabilidad de las empresas.

De cara a los próximos meses, las expectativas del sector muestran cautela. Mientras casi la mitad de los comerciantes espera que la situación se mantenga estable, una parte significativa confía en una recuperación gradual de la actividad, aunque condicionada por una mejora en el poder de compra de los consumidores y una reducción de los costos operativos que hoy afectan a las pymes comerciales de todo el país.