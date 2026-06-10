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    • Los abogados del padre de Agostina cuestionaron a la dueña del Ford K: "Mintió y encubrió a Claudio Barrelier"

    Los representantes de los intereses de los papás de Agostina afirmaron que desvió la investigación y sostuvieron que habría protegido al principal sospechoso.

    10 de junio de 2026 - 15:37
    La causa por el femicidio de Agostina ya tiene tres detenidos: Soledad Andreani; Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

    La causa por el femicidio de Agostina ya tiene tres detenidos: Soledad Andreani; Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

    LA OPINION

    Los abogados del padre de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, lanzaron duras acusaciones contra la dueña del Ford K, Soledad Andreani, y pusieron en duda su rol en la causa. Los letrados aseguraron que Andreani “mintió descaradamente” y que habría intentado encubrir al principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier.

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    Durante una entrevista en La Mañana con Moria (eltrece), sostuvieron que la mujer no actuó como víctima, sino que, por el contrario, “cubría y direccionaba la investigación”.

    “Yo la escuché de primera voz cómo lo cubría”, aseguraron Fernanda Alaniz y Gino Torreani, representantes legales de Gabriel Vega, en referencia a conversaciones mantenidas en los primeros momentos tras la desaparición de la joven.

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    Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

    Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

    En ese sentido, remarcaron que el nuevo video incorporado a la causa, en el que se la ve junto a Berrelier en una ferretería, refuerza su postura. Según indicaron, ya habían solicitado previamente que se investigaran esos movimientos, incluyendo compras, horarios y registros de cámaras de seguridad.

    Alaniz y Torreani fueron más allá al cuestionar su conducta frente a la familia de la víctima. “Se burlaba de un papá que estaba buscando a su hija, que ya estaba muerta”, afirmaron.

    Los abogados también rechazaron que Andreani haya sido ajena a los hechos o manipulada por el acusado. “No es ninguna víctima y queremos que pague”, insistieron, y pidieron que se determine su responsabilidad en el expediente.

    El rol de cada uno de los detenidos en el caso Agostina Vega

    Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico antes y después del crimen. En el centro de la investigación se encuentra Barrelier, señalado como el autor material del femicidio.

    Tras recibir el alta médica, el sospechoso pidió volver a declarar ante el fiscal, en una instancia que podría aportar nuevos elementos a la causa.

    En el caso de Andreani, la Justicia la apunta por haberle prestado a Barrelier su auto Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

    Además, los investigadores sospechan que lavó el coche después de que le fuera devuelto, una maniobra que podría haber servido para eliminar rastros relevantes para la investigación.

    El otro detenido es Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de ocultar pruebas clave para la causa.

    La investigación sigue bajo secreto de sumario y las próximas horas serán decisivas para definir si habrá nuevas detenciones o si se conocerán detalles de las indagatorias a los acusados.

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