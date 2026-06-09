San Nicolás: Junio con actividades para promover los derechos y la participación de las personas mayores

Durante junio, diversas organizaciones de San Nicolás llevarán adelante una agenda de actividades destinada a visibilizar los derechos de las personas mayores, fomentar su participación en la vida comunitaria y generar espacios de encuentro e intercambio abiertos a toda la comunidad.

Con una agenda de actividades abiertas y gratuitas, distintas organizaciones de la ciudad de San Nicolás impulsarán durante junio una serie de propuestas orientadas a visibilizar los derechos de las personas mayores, fomentar su integración en la comunidad y promover una mirada más inclusiva sobre el envejecimiento.

La iniciativa es organizada por el Centro de Día Comunitario El Manantial, el Club de Día Olga Aseff y el Club de Leones de San Nicolás, en el marco del Mes del Buen Trato y los Derechos de las Personas Mayores.

La programación toma como referencia el 15 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido por las Naciones Unidas para promover la reflexión y el compromiso social en torno a esta problemática.

Desde las entidades participantes señalaron que el objetivo principal es generar espacios de encuentro, diálogo y participación que permitan fortalecer el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y su rol activo dentro de la sociedad.

El proyecto El Manantial y una nueva mirada sobre la vejez

Uno de los ejes centrales de la propuesta será la difusión del proyecto El Manantial, una iniciativa basada en el modelo Casa Club que busca promover la autonomía, la participación social, la construcción de vínculos comunitarios y el protagonismo de las personas mayores.

La primera actividad tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 15:00 en el Club de Día Olga Aseff, ubicado en De Cernadas 620. Allí se desarrollará el conversatorio denominado “Una nueva mirada sobre la vejez”, donde se realizará la presentación oficial del proyecto y se compartirán materiales audiovisuales para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades vinculados al envejecimiento.

La propuesta apunta a generar una visión más positiva y participativa de esta etapa de la vida, destacando el aporte que las personas mayores realizan a la comunidad.

Cronograma de charlas y cine debate en San Nicolás

La agenda continuará el jueves 18 de junio a las 18:30 en el Club de Leones de San Nicolás, ubicado en Chacabuco 144. En ese espacio se llevará adelante la charla abierta “Derechos de las personas mayores y participación comunitaria”.

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con el buen trato, la inclusión social, la participación ciudadana y los principales desafíos que enfrentan las personas mayores en la actualidad.

Por último, el viernes 26 de junio a las 18:00, nuevamente en el Club de Día Olga Aseff, se realizará un cine debate que incluirá la proyección de material audiovisual y un intercambio entre los asistentes para reflexionar sobre la integración social, los vínculos comunitarios y la construcción de entornos más inclusivos.

Las organizaciones remarcaron que todas las actividades serán gratuitas y abiertas a la comunidad, invitando a vecinos, instituciones y familias a sumarse a una propuesta que busca fortalecer valores como el respeto, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores.