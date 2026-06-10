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    • Nuevo operativo en la casa de Barrelier por el crimen de Agostina: trabajan peritos y bomberos

    Se trata de un nuevo procedimiento en la vivienda de Barrelier solicitado por la fiscalía que investiga el femicidio.

    10 de junio de 2026 - 15:19
    Barrelier es el principal sospechoso del crimen de Agostina.

    Barrelier es el principal sospechoso del crimen de Agostina.

    LA OPINION

    Peritos y bomberos trabajan en un nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. Se trata de un nuevo procedimiento ubicado en la casa de la calle Juan del Campillo al 800, solicitado por la fiscalía que investiga el crimen.

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    Asimismo, la propiedad de Barrelier es custodiada por la Policía desde temprano luego de recibir amenazas que encendieron las alarmas, de acuerdo a lo que consignó la agencia NA.

    La cuadra está cerrada al tránsito, lo que llamó la atención de los vecinos. Por ello, se registró una gran presencia policial. El objetivo principal es resguardar la casa para evitar la eliminación de pruebas, así como también poner en riesgo a quienes viven en la zona.

    El rol de cada uno de los detenidos en el caso Agostina Vega

    Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico antes y después del crimen. En el centro de la investigación se encuentra Barrelier, señalado como el autor material del femicidio.

    Tras recibir el alta médica, el sospechoso pidió volver a declarar ante el fiscal, en una instancia que podría aportar nuevos elementos a la causa.

    En el caso de Andreani, la Justicia la apunta por haberle prestado a Barrelier su auto Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

    Además, los investigadores sospechan que lavó el coche después de que le fuera devuelto, una maniobra que podría haber servido para eliminar rastros relevantes para la investigación.

    El otro detenido es Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de ocultar pruebas clave para la causa.

    La investigación sigue bajo secreto de sumario y las próximas horas serán decisivas para definir si habrá nuevas detenciones o si se conocerán detalles de las indagatorias a los acusados.

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