La cárcel de San Nicolás lidera la sobrepoblación penitenciaria en Buenos Aires

Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) revela que el penal local triplica su capacidad operativa.

La Unidad Penitenciaria N° 3 de la ciudad de San Nicolás atraviesa una situación crítica. Según un informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) con datos oficiales de abril de 2026, el establecimiento encabeza el ranking de cárceles bonaerenses con mayor nivel de sobrepoblación, al registrar un exceso de ocupación del 176,6%.

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Los números reflejan la magnitud del problema. La unidad penitenciaria local cuenta con un cupo real de 358 plazas, pero actualmente alberga a 990 personas privadas de la libertad. Esto implica que la población alojada prácticamente triplica la capacidad para la que fue diseñada.

El informe señala que la situación de San Nicolás supera ampliamente el promedio provincial y la ubica como el establecimiento más comprometido de todo el sistema penitenciario bonaerense en términos de hacinamiento.

Los datos surgen de los reportes mensuales de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, procesados por la CPM.

Ranking de las cárceles con mayor sobrepoblación en la provincia

Detrás de la Unidad N° 3 de San Nicolás aparecen otros establecimientos que también presentan niveles críticos de ocupación:

Unidad N° 31 de Florencio Varela: 122,1% de sobrepoblación.

Unidad N° 21 de Campana: 102,9%.

Unidad N° 13 de Junín: 81%.

Unidad N° 32 de Florencio Varela: 78,5%.

Alcaidía Departamental de La Plata: 75,2%.

Unidad N° 24 de Florencio Varela: 72,1%.

Unidad N° 45 de Melchor Romero: 68,4%.

Unidad N° 46 de San Martín: 65,9%.

Alcaidía Departamental de Avellaneda: 62,3%.

El relevamiento muestra que la problemática afecta a gran parte del sistema penitenciario provincial, cuya sobreocupación promedio alcanza el 117,3%.

Crece la población carcelaria y se profundiza la crisis

Actualmente, las cárceles y alcaidías bonaerenses alojan a 64.367 personas. Según el informe, la cantidad de detenidos aumentó un 6,3% durante el primer cuatrimestre de 2026, una tendencia que continúa presionando sobre la infraestructura existente.

La CPM advierte que el crecimiento sostenido de la población penitenciaria supera la capacidad de respuesta de las obras y ampliaciones impulsadas en los últimos años, generando un escenario de creciente tensión dentro de los establecimientos.

En contraste, las comisarías bonaerenses mostraron una leve reducción en sus niveles de hacinamiento. Durante abril registraron una sobrepoblación del 35%, con 1.771 detenidos alojados en espacios preparados para 1.262 plazas.

Mientras las dependencias policiales experimentan una moderada descompresión gracias a los traslados hacia unidades penitenciarias, cárceles como la UP3 de San Nicolás enfrentan una presión cada vez mayor sobre sus instalaciones, una situación que vuelve a poner en agenda el debate sobre las condiciones de detención y la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la población carcelaria.