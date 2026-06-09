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    • Cruz Roja San Nicolás celebrará un nuevo aniversario con una jornada gratuita de salud y prevención

    La actividad será en San Nicolás e incluirá controles de salud, capacitación en RCP, primeros auxilios y espacios informativos abiertos a toda la comunidad.

    9 de junio de 2026 - 19:00
    Con motivo de un nuevo aniversario de la Cruz Roja Argentina, la filial de San Nicolás llevará adelante una propuesta abierta al público destinada a difundir conocimientos vinculados al cuidado de la salud y la respuesta ante emergencias.

    Con motivo de un nuevo aniversario de la Cruz Roja Argentina, la filial de San Nicolás llevará adelante una propuesta abierta al público destinada a difundir conocimientos vinculados al cuidado de la salud y la respuesta ante emergencias.

    Opinando San Nicolás

    La filial San Nicolás de la Cruz Roja Argentina abrirá sus puertas este miércoles para compartir con la comunidad una jornada especial de promoción de la salud, prevención y formación en emergencias. La iniciativa se enmarca en la celebración de un nuevo aniversario de la institución y busca acercar a los vecinos herramientas prácticas que pueden resultar fundamentales para el cuidado personal y la asistencia en situaciones críticas.

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    Durante junio, diversas organizaciones de San Nicolás llevarán adelante una agenda de actividades destinada a visibilizar los derechos de las personas mayores, fomentar su participación en la vida comunitaria y generar espacios de encuentro e intercambio abiertos a toda la comunidad.

    San Nicolás: Junio con actividades para promover los derechos y la participación de las personas mayores
    El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por la DDITDI San Nicolás en accesos rurales a Capitán Sarmiento. La fiscal Verónica Franca Padulo dispuso la aprehensión de la pasajera y el secuestro de la droga hallada en su bolso.

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    Jornada abierta de salud y prevención en San Nicolás

    La propuesta tendrá lugar entre las 15:00 y las 17:00 en la sede ubicada en Sarmiento 32. Durante el encuentro, integrantes de la institución, estudiantes y docentes compartirán información y experiencias vinculadas al cuidado de la salud y la promoción del bienestar comunitario.

    La actividad está pensada para toda la población y busca generar un espacio participativo donde los asistentes puedan acceder a conocimientos prácticos relacionados con la prevención de enfermedades y la adopción de hábitos saludables.

    Controles gratuitos y capacitación en primeros auxilios

    Uno de los principales atractivos de la jornada será la realización de controles gratuitos de presión arterial, además de espacios de asesoramiento sobre autocuidado y prevención.

    Asimismo, los participantes podrán presenciar demostraciones prácticas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y técnicas básicas de primeros auxilios. Estas capacitaciones tienen como objetivo brindar herramientas que permitan responder de manera adecuada ante situaciones críticas mientras llega la asistencia profesional.

    Desde la institución remarcan que contar con conocimientos básicos de RCP puede marcar una diferencia significativa en los primeros minutos de una emergencia.

    Alimentación saludable y detección temprana del ACV

    La jornada también incluirá charlas y espacios informativos sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida.

    Además, se brindará información sobre el reconocimiento temprano de los síntomas de un Accidente Cerebrovascular (ACV), una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. La detección rápida y la consulta médica inmediata son factores clave para aumentar las posibilidades de recuperación.

    Las actividades forman parte de la conmemoración de los 146 años de la Cruz Roja Argentina, celebrados bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera”, una consigna que refleja el compromiso humanitario que la organización sostiene en todo el país y que, en esta oportunidad, busca reforzar su vínculo con la comunidad nicoleña.

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