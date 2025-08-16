San Nicolás: dos hombres detenidos por venta irregular de envases de pintura

Detenidos dos sujetos en San Nicolas, vendiendo pintura sin justificar procedencia LaOpinion

En un operativo realizado este viernes, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) San Nicolás intervino en la intersección de Balcarce y Sáenz, donde dos hombres fueron sorprendidos mientras realizaban venta ambulante de envases de pintura.

No demuestran la procedencia de la mercadería y son detenidos Los efectivos constataron que los sospechosos tenían 67 recipientes en una camioneta Toyota Hilux. Al solicitar la documentación correspondiente, los sujetos solo lograron justificar la procedencia de 40 envases, quedando el resto sin respaldo legal.

Ante esta situación, la Policía procedió a la aprehensión de los dos individuos y al secuestro de la mercadería.

La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás y actuación de la Comisaría Segunda.

Compartí esta nota en redes sociales:





