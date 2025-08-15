viernes 15 de agosto de 2025
    • San Nicolás amplía el RIGI local con beneficios para bancos que financien grandes inversiones

    El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó incentivos para bancos que financien inversiones productivas superiores a U$S 10 millones.

    15 de agosto de 2025 - 10:00
    Aprobaron el RIGI para la Ciudad de San Nicolás desde el Concejo Deliberante

    Aprobaron el RIGI para la Ciudad de San Nicolás desde el Concejo Deliberante

    Diario El Norte

    El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó este jueves una ampliación del denominado RIGI local, que ahora incorpora incentivos para entidades financieras, la cual se destina al otorgamiento de créditos a grandes inversiones productivas que están radicadas en la ciudad.

    La medida, impulsada por el Departamento Ejecutivo que encabeza el intendente Santiago Passaglia, recibió el respaldo de los bloques oficialistas y de La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria, Frente de Todos y Democracia para Siempre optaron por abstenerse.

    El impacto en el beneficio de la RIGI en San Nicolás

    El beneficio consiste en reducir al 0,55% la alícuota municipal sobre operaciones financieras vinculadas a proyectos de inversión superiores a U$S 10 millones. Desde el municipio destacan que se trata de la tasa más baja disponible en la provincia de Buenos Aires.

    Este nuevo incentivo se suma a la Ordenanza Municipal 10.617, sancionada en noviembre pasado, mediante la cual San Nicolás adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional e incorporó herramientas locales para promover el desarrollo económico.

    Los impulsores del proyecto remarcaron que esta medida busca fomentar la competitividad, atraer inversiones de gran envergadura, generar empleo y facilitar el acceso al financiamiento para proyectos estratégicos, compitiendo con otras jurisdicciones que ofrecen beneficios similares.

