Detienen a dos hombres por robo a tienda de ropa en San Nicolás: secuestraron un revólver y prendas vinculadas

Detuvieron a dos sujetos en allanamiento por robo a una tienda en San Nicolás.

Dos hombres de 24 y 36 años fueron detenidos este jueves en la zona oeste de San Nicolás, acusados de participar en un robo a una tienda de ropa ocurrido durante la madrugada del martes.

El operativo se realizó en una vivienda de calle Lainez al 150, con apoyo de la DDI, el Comando de Patrullas y la Unidad de Policía de Prevención Local. En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre .22 marca Pasper, sin numeración visible y con cuatro cartuchos, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho.

Varias fuerzas partícipes del allanamiento La investigación, a cargo del Grupo de Tarea Operativa de la Comisaría Primera, incluyó el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, así como el trabajo conjunto con la mesa de coordinación judicial. A partir de las pruebas obtenidas, la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás solicitó dos órdenes de allanamiento.

El magistrado interviniente convalidó lo actuado y dispuso la imputación por “Robo poblado y en banda” bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal, además de las diligencias correspondientes.

