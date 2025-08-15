viernes 15 de agosto de 2025
    • Finalmente, la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 se realizará con normalidad en septiembre

    Tras un día de incertidumbre, los organizadores confirmaron que la Peregrinación Rosario – San Nicolás se hará el 13 y 14 de septiembre de 2025.

    15 de agosto de 2025 - 11:30
    Marcha atrás y confirmación de la Peregrinación Rosario - San Nicolás 2025

    Marcha atrás y confirmación de la Peregrinación Rosario - San Nicolás 2025

    LaOpinion

    Pese a que en principio se había anunciado la cancelación del evento de este año, y luego de la incertidumbre generada por el anuncio de su posible cancelación, la Peregrinación RosarioSan Nicolás 2025 fue confirmada oficialmente para los días 13 y 14 de septiembre.

    El miércoles, la comisión organizadora había informado que este año no se realizaría debido a la superposición con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), lo que impedía a organismos municipales, provinciales y nacionales garantizar las medidas de seguridad y salud necesarias para los fieles.

    La confirmación del Gobierno santafesino para la Peregrinación a la Virgen de San Nicolás

    Sin embargo, este jueves, y con el respaldo del Gobierno de Santa Fe, la comisión difundió un comunicado en el que celebró que el evento continuará en pie:

    “Gracias a la fuerza de las oraciones, la unión de la comunidad y el apoyo de distintas entidades, la Peregrinación Rosario – San Nicolás seguirá adelante. Pedimos disculpas por la preocupación y los esperamos para vivir juntos este momento de fe, encuentro y bendición”. “Gracias a la fuerza de las oraciones, la unión de la comunidad y el apoyo de distintas entidades, la Peregrinación Rosario – San Nicolás seguirá adelante. Pedimos disculpas por la preocupación y los esperamos para vivir juntos este momento de fe, encuentro y bendición”.

    El tradicional evento, que convoca a miles de peregrinos de todo el país, partirá desde Rosario con destino al Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, reafirmando su carácter como una de las manifestaciones religiosas más importantes de la región.

    Temas
