Balearon a un policía y desarrollan un amplio despliegue para dar con el prófugo que disparó

El amplio despliegue policial se encuentra rodeando una zona de inmediaciones de avenida Liniers y San Nicolás.

El amplio despliegue policial se encuentra rodeando una zona de inmediaciones de avenida Liniers y San Nicolás.

El amplio despliegue policial se encuentra rodeando una zona de inmediaciones de avenida Liniers y San Nicolás.

En el marco de allanamientos de la DDI ordenados por la Fiscalía 2 de Germán Guidi , en una investigación judicial en curso, balearon a un efectivo policial y el autor del disparo escapó y durante la mañana de este viernes se desplegaron distintas fuerzas para dar con el prófugo en inmediaciones de San Nicolás y Liniers.

Detienen a dos hombres por robo a tienda de ropa en San Nicolás: secuestraron un revólver y prendas vinculadas

El fiscal Nelson Mastorchio se trasladó al lugar de los operativos donde están desplegadas las brigadas y escuadrones policiales para dar con el prófugo.

Tal como dio a conocer el fiscal Mastorchio, en el marco de un operativo policial para obtener evidencia y detener a un sujeto involucrado en una causa por robo agravado de la Fiscalía 2, es que se produjo el disparo del convicto hacia el agente de la DDI Pergamino.

Dentro de esa vivienda de Liniers 569 este sujeto disparó contra el efectivo policial y escapó por los fondos de la vivienda para ascender a medianeras y techos de casas linderas.

Así fue como descendió nuevamente a la calle por el frente de una casa ubicada sobre la vereda de calle San Nicolás por donde se cruzó a un terreno de una obre en construcción.

Esa descripción del recorrido surge del relato de vecinos que vieron al convicto huir hacia esa edificación en desarrollo, pero luego lo perdieron de vista.

Se cree que luego siguió su recorrido para evadir a las fuerzas policiales y se montaron distintos operativos de rastrillajes urbanos y en inmediaciones de domicilios de posibles cómplices que puedan albergar al hampón.

A partir del disparo sufrido por el sargento Poggiolo, quien sufrió la fractura del hueso peroné, en una de sus piernas, es como iniciaron la causa penal por "intento de homicidio", a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

El fiscal Nelson Mastorchio junto a la instructora judicial María José Suárez y el secretario de la Fiscalía 3, Juan Martín Fontana se desplegaron al lugar del incidente.

convicto baleo a un policia y desplegaron un amplio despliegue policial y judicial para detenerlo (19) El fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez en el allanamiento en la morada donde el sospechoso le disparó a un efectivo policial de la DDI Pergamino. LA OPINION

Pericias en la casa donde balearon al Policía

En la morada donde balearon al efectivo policial de la DDI Pergamino estuvieron todos los uniformados y funcionarios judiciales con chalecos anti bala. En el interior realizaron las pericias por la lesión al uniformado y el allanamiento en búsqueda de evidencia sobre el robo agravado.

Dispusieron esa medida de seguridad preventiva ante la posibilidad que pueda encontrarse todavía en las inmediaciones el sujeto empuñando un arma de fuego cargada.

Es de destacar que el despliegue policial en toda la manzana y las inmediaciones fue alertando a vecinos y pidiendo colaboración para obtener imágenes de cámaras de seguridad.

En la obra en construcción donde el vecino vio refugiarse al sospechoso, fue rastrillada e inspeccionada por completo sin hallarlo.

balearon a un policia durante un allanamiento y buscan al profugo en inmediaciones de san nicolas y liniers 002 El fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez recorriendo la obra en construcción donde se refugió inicialmente el sospechoso tras saltar desde los techos hacia calle San Nicolás. LA OPINION

Estado de salud del uniformado baleado

Si bien la lesión sufrida por el sargento Poggiolo de la DDI Pergamino no puso en riesgo su vida, si se trata de una fractura de un hueso de la pierna de alta complejidad y por ese motivo se estaba evaluando la posibilidad de trasladarlo a un centro de salud especializado de otra ciudad.

Gran despliegue policial

A partir del recorrido que el sujeto hizo por el fondo de la casa y luego por los techos hasta descender por el frente de una vivienda de calle San Nicolás hacia una obra en construcción se desplegaron fuerzas policiales de Comisarías y de escuadrones especiales para patrullar la ciudad y buscar en posibles domicilios donde haya podido buscar albergue y sostener su estado de prófugo de la Justicia.

posible recorrido del delincuente para escapar de la policia en Liniers San Nicolas Garay y Alvear El ladrón ascendió a tapiales y techos linderos de la casa de calle Liniers para después descender a la arteria lateral (San Nicolás) y ocultarse unos instantes en una obra en construcción en un terreno del frente de donde bajó de las alturas del frente de un domicilio; según el relato de vecinos. GOOGLE MAPS

El jefe de la DDI Pergamino, Pablo Callejas, junto a la coordinadora del grupo de operaciones, Yamila Palacios, encabezaron la búsqueda del sujeto prófugo.

Allanamientos por un violento asalto

El allanamiento en el que balearon al sargento Poggiolo de la DDI Pergamino es en el marco de una serie de procedimientos en domicilios de sospechosos de perpetrar el asalto a los integrantes de una morada de la localidad de Manuel Ocampo en la tarde noche del pasado viernes 8 de agosto.

///NOTICIA EN DESARROLLO///