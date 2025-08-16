sábado 16 de agosto de 2025
    • Aprehendieron a dos mujeres en zona norte de San Nicolás por hurto de dinero a un hombre

    La Policía San Nicolás aprehendió a dos mujeres que le robaron $6.000 a un hombre en calle Fontella al 700. El dinero fue recuperado y la UFI N°3 interviniendo la causa.

    16 de agosto de 2025 - 11:00
    Diario El Norte

    Durante la madrugada de este sábado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) junto al Comando Patrullas de San Nicolás intervino en una Tentativa de Hurto en Barrio Martínez, en la zona norte de la ciudad.

    Dan con las mujeres involucradas y son aprehendidas

    El hecho ocurrió en calle Fontella al 700, donde los efectivos interceptaron a dos mujeres de 41 y 38 años, acusadas de sustraerle $6.000 a un hombre de 42 años.

    Tras el operativo, la Policía logró recuperar el dinero y procedió a la aprehensión de las sospechosas. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Comisaría Tercera para radicar la denuncia correspondiente.

    En la causa, caratulada como “Tentativa de Hurto”, interviene la UFI N°3 del Departamento Judicial San Nicolás.

