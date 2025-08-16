sábado 16 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • TC Pick Up en San Nicolás: Canapino logró su primera pole. Rasuk el destacado en TCP Pick Up

    Agustín Canapino consiguió su 1° pole en TC Pick Up en San Nicolás, cortando la racha de Werner. En TC Pista Pick Up, José Rasuk sorprendió con su pole.

    16 de agosto de 2025 - 20:35
    Primera Pole de Agustin Canapino, en TC Pick Up, en el Autódromo de San Nicolás.

    Primera Pole de Agustin Canapino, en TC Pick Up, en el Autódromo de San Nicolás.

    CampeonesWeb

    Se vivió un sábado de clasificaciones en el Autódromo de San Nicolás, donde Agustín Canapino (Chevrolet S10) alcanzó su la pole position en el TC Pick Up, la primera en apenas su quinta participación en la divisional. El piloto del Canning Motorsports marcó un tiempo de 1m28s813, bajando en 2s858 el récord del circuito, y cortó la racha de tres poles consecutivas de Mariano Werner (Toyota Hilux).

    Lee además
    Inauguraron la remodelación de la Guardia Pediátrica del Hospital San Felipe San Nicolás.

    En el Hospital San Felipe de San Nicolás, inauguraron la remodelación de la Guardia Pediátrica
    Detuvieron a dos mujeres en zona norte San Nicolás por robar dinero a un hombre.

    Aprehendieron a dos mujeres en zona norte de San Nicolás por hurto de dinero a un hombre

    Con esta actuación, Canapino se convirtió en el 18º poleman en la historia del TC Pick Up. Werner, gran protagonista del 2025 con 4 poles, quedó segundo a 0s155, mientras que Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) sorprendió con un 3º puesto a 0s167, su mejor clasificación del año. Germán Todino y Hernán Palazzo, ambos con Toyota Hilux, completaron el “top 5”.

    Pergamino pegó con Rasuk en TC Pista Pick Up, el más rápido del sábado

    En el TC Pista Pick Up, José Rasuk (Ford Ranger) también alcanzó su primera pole position en su 5ª participación en la categoría. El pergaminense, con el equipo Coiro Competición, registró 1m30s733 y superó por apenas 0s042 a Juan Sebastián Gallo (VW Amarok), líder del campeonato.

    El podio de la clasificación lo completó Joaquín Ochoa (Ford Ranger), seguido por Thomas Micheloud y Benjamín Ochoa, todos con Ford Ranger.

    Temas
    Seguí leyendo

    En el Hospital San Felipe de San Nicolás, inauguraron la remodelación de la Guardia Pediátrica

    Aprehendieron a dos mujeres en zona norte de San Nicolás por hurto de dinero a un hombre

    San Nicolás: dos hombres detenidos por venta irregular de envases de pintura

    Finalmente, la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 se realizará con normalidad en septiembre

    Balearon a un policía y desarrollan un amplio despliegue para dar con el prófugo que disparó

    San Nicolás amplía el RIGI local con beneficios para bancos que financien grandes inversiones

    Detienen a dos hombres por robo a tienda de ropa en San Nicolás: secuestraron un revólver y prendas vinculadas

    San Nicolás tendrá un nuevo cine que incluye con tres salas y tecnología de última generación

    Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

    San Nicolás realiza campaña de recolección de residuos electrónicos el 20 de agosto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detuvieron a dos mujeres en zona norte San Nicolás por robar dinero a un hombre.

    Aprehendieron a dos mujeres en zona norte de San Nicolás por hurto de dinero a un hombre

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Primera Pole de Agustin Canapino, en TC Pick Up, en el Autódromo de San Nicolás.

    TC Pick Up en San Nicolás: Canapino logró su primera pole. Rasuk el destacado en TCP Pick Up
    Inauguraron la remodelación de la Guardia Pediátrica del Hospital San Felipe San Nicolás.

    En el Hospital San Felipe de San Nicolás, inauguraron la remodelación de la Guardia Pediátrica

    La estafa a un jubilado fue a través de un falso operador de una aplicación financiera abusando de la necesidad de recuperar el acceso a la herramienta de inversión.

    Un jubilado denunció haber sido víctima de una estafa virtual millonaria

    Casa Yumbrel se emplaza en avenida Monseñor Scalabrini 940 de Pergamino.

    Casa Yumbrel celebró en Pergamino dos décadas de amor, contención y oportunidades para los chicos

    La disertante en esta oportunidad será la consultora Valeria Pergament.

    Seminario en Pergamino: "Liderar con la palabra" para inspirar, conectar e influir