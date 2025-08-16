TC Pick Up en San Nicolás: Canapino logró su primera pole. Rasuk el destacado en TCP Pick Up

Primera Pole de Agustin Canapino, en TC Pick Up, en el Autódromo de San Nicolás. CampeonesWeb

Se vivió un sábado de clasificaciones en el Autódromo de San Nicolás, donde Agustín Canapino (Chevrolet S10) alcanzó su la pole position en el TC Pick Up, la primera en apenas su quinta participación en la divisional. El piloto del Canning Motorsports marcó un tiempo de 1m28s813, bajando en 2s858 el récord del circuito, y cortó la racha de tres poles consecutivas de Mariano Werner (Toyota Hilux).

Con esta actuación, Canapino se convirtió en el 18º poleman en la historia del TC Pick Up. Werner, gran protagonista del 2025 con 4 poles, quedó segundo a 0s155, mientras que Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) sorprendió con un 3º puesto a 0s167, su mejor clasificación del año. Germán Todino y Hernán Palazzo, ambos con Toyota Hilux, completaron el “top 5”.

Pergamino pegó con Rasuk en TC Pista Pick Up, el más rápido del sábado En el TC Pista Pick Up, José Rasuk (Ford Ranger) también alcanzó su primera pole position en su 5ª participación en la categoría. El pergaminense, con el equipo Coiro Competición, registró 1m30s733 y superó por apenas 0s042 a Juan Sebastián Gallo (VW Amarok), líder del campeonato.

El podio de la clasificación lo completó Joaquín Ochoa (Ford Ranger), seguido por Thomas Micheloud y Benjamín Ochoa, todos con Ford Ranger.

