San Nicolás: joven herido de un balazo tras un intento de robo de motocicleta en zona norte

Joven de 19 años herido en zona norte de San Nicolás, ingresó al Hospital San Felipe.

Un joven de 19 años resultó herido tras sufrir un intento de robo de motocicleta en la intersección de Dámaso Valdez y Urquiza, en la zona norte de San Nicolás.

Con la herida, llegó la víctima al Hospital San Felipe La víctima llegó por sus propios medios al Hospital San Felipe, donde fue atendida por una lesión en la pierna izquierda producto de un disparo de arma de fuego. Según su declaración, dos delincuentes intentaron sustraerle la moto y, al no poder concretar el hecho, efectuaron un disparo que impactó en su muslo.

Los médicos diagnosticaron lesiones leves y el joven quedó fuera de peligro. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera, que trabaja para identificar a los responsables.

