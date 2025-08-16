En el Hospital San Felipe de San Nicolás, inauguraron la remodelación de la Guardia Pediátrica

En la mañana de este sábado quedó inaugurada la remodelación de la Guardia Pediátrica del Hospital San Felipe, una obra que demandó una inversión de alrededor de $40.000.000 y que permitirá optimizar la atención de niños y adolescentes de San Nicolás y ciudades vecinas.
La Guardia Pediátrica es un servicio clave de la salud pública regional, con más de 18.500 atenciones en 2024, entre internaciones en la UTI Pediátrica y en sala común.
El equipamiento que se encuentran en la Pedriatría del Hospital San Felipe
Entre las mejoras se destaca la incorporación de nuevo equipamiento médico, como dos aspiradores pediátricos y un electrocardiógrafo, fundamentales para emergencias y evaluaciones clínicas. También se sumaron camillas retapizadas, cortinas sanitarias, mobiliario para traumatología y consultorios, junto con pintura integral con diseños infantiles, iluminación LED, cielorrasos reparados, cestos de separación de residuos, cartelería y una intervención artística en el ingreso a cargo del muralista Bruno Galatti.
La obra beneficiará a pacientes de toda la región, incluyendo Ramallo, Pergamino, San Pedro y Villa Constitución.
El proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Asociación Cooperadora del Hospital San Felipe, que impulsó campañas solidarias y donaciones, junto con el trabajo del personal de mantenimiento.