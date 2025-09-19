viernes 19 de septiembre de 2025
    • San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España

    El cónsul general José María Ridao brindará en San Nicolás una charla sobre requisitos, plazos y cambios en la Ley de Memoria Democrática.

    19 de septiembre de 2025 - 11:50
    Charla del Consul general español en San Nicolás para tramites y permisos de viajes

    Charla del Consul general español en San Nicolás para tramites y permisos de viajes

    Diario El Norte

    El próximo lunes 29 de septiembre a las 18 horas, San Nicolás será sede de una conferencia sobre el estado actual del acceso a la ciudadanía española, dictada por el Dr. José María Ridao, Cónsul General de España en Buenos Aires.

    El encuentro se desarrollará en la Sociedad Española (Mitre 184) y estará abierto a toda la comunidad. Durante la charla se abordarán los requisitos vigentes, plazos y derechos de los descendientes de españoles, así como los cambios introducidos por la Ley de Memoria Democrática.

    Invitación y objetivos de la charla para quienes busquen viajar a España

    El evento fue anunciado por el Viceconsulado Honorario de España en San Pedro, que abarca los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero.

    Se espera la asistencia de personas interesadas en recuperar la nacionalidad española o acceder a ella por vínculo familiar, además de profesionales legales especializados en trámites migratorios.

    La charla busca aclarar dudas frecuentes sobre el nuevo sistema de citas, la documentación exigida y los pasos a seguir ante embajadas, consulados y viceconsulados para gestionar los trámites.

    Charla del Consul general español en San Nicolás para tramites y permisos de viajes

    San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España

