San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones

Comenzó la Novena de la Virgen de San Nicolas con misas y ceremonias hasta su dia 25 de Septiembre

Con el inicio de la novena a María del Rosario de San Nicolás este miércoles 17 de septiembre, el Obispado local difundió un comunicado en el que invitó a toda la comunidad diocesana a participar de la tradicional fiesta patronal.

El obispo Hugo Santiago recordó que cada 25 de septiembre la ciudad recibe a miles de peregrinos y subrayó que el Santuario es la “casa de todos, todos, todos”, sin importar procedencias. Además, animó a sacerdotes y fieles a acompañar espiritualmente a quienes llegan con necesidades de salud, paz, pan, techo, trabajo y unión familiar.

El cronograma principal en la Virgen Maria de San Nicolás Sábado 20 : procesión de antorchas y Rosario por los jóvenes.

Domingo 21 : peregrinación de familias (11 hs), procesión en el campito (14 hs) y presentación del Coro Estable Nicoleño (20 hs).

Martes 24 : llegada de la peregrinación a pie desde Buenos Aires (20 hs), vigilia en el campito y misa de medianoche presidida por Mons. Santiago.

Jueves 25: misa central en el campito a las 15 hs, bajo el lema “María, vos sos nuestra Esperanza”.

La celebración será transmitida en vivo por streaming para quienes no puedan estar presentes.

