miércoles 17 de septiembre de 2025
    • San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones

    El Obispado convocó a la fiesta de la Virgen María del Rosario de San Nicolás con misas, procesiones y la tradicional ceremonia el 25 de septiembre.

    17 de septiembre de 2025 - 18:15
    Comenzó la Novena de la Virgen de San Nicolas con misas y ceremonias hasta su dia 25 de Septiembre

    Comenzó la Novena de la Virgen de San Nicolas con misas y ceremonias hasta su dia 25 de Septiembre

    LaOpinion

    Con el inicio de la novena a María del Rosario de San Nicolás este miércoles 17 de septiembre, el Obispado local difundió un comunicado en el que invitó a toda la comunidad diocesana a participar de la tradicional fiesta patronal.

    El obispo Hugo Santiago recordó que cada 25 de septiembre la ciudad recibe a miles de peregrinos y subrayó que el Santuario es la “casa de todos, todos, todos”, sin importar procedencias. Además, animó a sacerdotes y fieles a acompañar espiritualmente a quienes llegan con necesidades de salud, paz, pan, techo, trabajo y unión familiar.

    El cronograma principal en la Virgen Maria de San Nicolás

    • Sábado 20: procesión de antorchas y Rosario por los jóvenes.

    • Domingo 21: peregrinación de familias (11 hs), procesión en el campito (14 hs) y presentación del Coro Estable Nicoleño (20 hs).

    • Martes 24: llegada de la peregrinación a pie desde Buenos Aires (20 hs), vigilia en el campito y misa de medianoche presidida por Mons. Santiago.

    • Jueves 25: misa central en el campito a las 15 hs, bajo el lema “María, vos sos nuestra Esperanza”.

    La celebración será transmitida en vivo por streaming para quienes no puedan estar presentes.

