San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones

Con el inicio de la novena a María del Rosario de San Nicolás este miércoles 17 de septiembre, el Obispado local difundió un comunicado en el que invitó a toda la comunidad diocesana a participar de la tradicional fiesta patronal.
El obispo Hugo Santiago recordó que cada 25 de septiembre la ciudad recibe a miles de peregrinos y subrayó que el Santuario es la “casa de todos, todos, todos”, sin importar procedencias. Además, animó a sacerdotes y fieles a acompañar espiritualmente a quienes llegan con necesidades de salud, paz, pan, techo, trabajo y unión familiar.
La celebración será transmitida en vivo por streaming para quienes no puedan estar presentes.