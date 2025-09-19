viernes 19 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

    A la docente los integrantes de una organización criminal le ingresaron al home banking y desarrollaron operaciones fraudulentas por más de 4,7 millones de pesos.

    19 de septiembre de 2025 - 16:48
    A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

    A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

    LA OPINION

    Una docente (42) denunció haber sido víctima de una estafa virtual millonaria que le ocasionó un perjuicio económico superior a los 4,7 millones de pesos. El caso, ocurrido en la tarde del jueves, quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 y generó gran preocupación en la comunidad por la magnitud de las operaciones ilícitas.

    Lee además
    Los gremios del personal de la Unnoba convocan al paro universitario de este viernes 12.

    Docentes y no docentes de la UNNOBA convocan a adherir al paro nacional universitario
    violenta agresion entre alumnas en una escuela secundaria de pergamino

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Según consta en la denuncia, la mujer advirtió alrededor de las 13:00 del jueves que desconocidos habían ingresado a su cuenta del Banco Provincia a través de la aplicación Cuenta DNI y realizado diversas transacciones sin su autorización.

    Entre los movimientos detectados figuran: la sustracción directa de 243.000 pesos de su saldo; una venta de dólares por un monto de 4.320.000 pesos; un pago de servicios registrado por el mismo monto; la solicitud de un crédito de adelanto de haberes por 188.000 pesos; la liquidación de un préstamo por 1.128 pesos. En total, la víctima constató un perjuicio económico de 4.732.128 pesos.

    Investigación en marcha

    Tras la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, se inició la investigación penal preparatoria con intervención de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Pergamino. También se dio intervención a la división de Delitos Informáticos, con el fin de rastrear la ruta de las operaciones electrónicas, identificar a los responsables y determinar si las maniobras formaron parte de una organización delictiva dedicada a este tipo de estafas.

    Una modalidad delictiva en aumento

    Las estafas virtuales a través de aplicaciones de homebanking y billeteras electrónicas se han multiplicado en los últimos años, afectando tanto a particulares como a comercios. Generalmente, los delincuentes acceden a las cuentas mediante el robo de credenciales, engaños con técnicas de phishing, vulneración de contraseñas o la manipulación de dispositivos electrónicos.

    En este caso, los investigadores procuran establecer de qué manera los estafadores accedieron a la Cuenta DNI de la víctima y ejecutaron las millonarias transacciones sin que ella lo advirtiera en tiempo real.

    Recomendaciones de seguridad

    Ante la reiteración de casos de este tipo, las entidades bancarias y la propia Policía recomiendan reforzar las medidas de seguridad digital, evitar compartir datos de acceso, mantener actualizadas las aplicaciones, activar la verificación en dos pasos y denunciar de inmediato cualquier operación sospechosa.

    Mientras tanto, la Justicia de Pergamino busca determinar si la estafa denunciada este jueves está vinculada a otras maniobras similares registradas en la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Docentes y no docentes de la UNNOBA convocan a adherir al paro nacional universitario

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    Juicio oral por un abuso sexual: el fiscal pidió ocho años de prisión y el defensor reclamó la absolución

    Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores

    Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

    Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

    Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    violenta agresion entre alumnas en una escuela secundaria de pergamino

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con controles médicos regulares, estimulación cognitiva y el acompañamiento de la familia y la comunidad, es posible transitar el Alzheimer con mayor bienestar y dignidad. 
    Salud y bienestar

    Día Mundial del Alzheimer: más de 500 mil personas conviven con la enfermedad en Argentina
    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

    Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre

    Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre