Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

Una docente (42) denunció haber sido víctima de una estafa virtual millonaria que le ocasionó un perjuicio económico superior a los 4,7 millones de pesos . El caso, ocurrido en la tarde del jueves, quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 y generó gran preocupación en la comunidad por la magnitud de las operaciones ilícitas.

Docentes y no docentes de la UNNOBA convocan a adherir al paro nacional universitario

Según consta en la denuncia, la mujer advirtió alrededor de las 13:00 del jueves que desconocidos habían ingresado a su cuenta del Banco Provincia a través de la aplicación Cuenta DNI y realizado diversas transacciones sin su autorización.

Entre los movimientos detectados figuran: la sustracción directa de 243.000 pesos de su saldo; una venta de dólares por un monto de 4.320.000 pesos; un pago de servicios registrado por el mismo monto; la solicitud de un crédito de adelanto de haberes por 188.000 pesos; la liquidación de un préstamo por 1.128 pesos. En total, la víctima constató un perjuicio económico de 4.732.128 pesos.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, se inició la investigación penal preparatoria con intervención de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Pergamino. También se dio intervención a la división de Delitos Informáticos, con el fin de rastrear la ruta de las operaciones electrónicas, identificar a los responsables y determinar si las maniobras formaron parte de una organización delictiva dedicada a este tipo de estafas.

Una modalidad delictiva en aumento

Las estafas virtuales a través de aplicaciones de homebanking y billeteras electrónicas se han multiplicado en los últimos años, afectando tanto a particulares como a comercios. Generalmente, los delincuentes acceden a las cuentas mediante el robo de credenciales, engaños con técnicas de phishing, vulneración de contraseñas o la manipulación de dispositivos electrónicos.

En este caso, los investigadores procuran establecer de qué manera los estafadores accedieron a la Cuenta DNI de la víctima y ejecutaron las millonarias transacciones sin que ella lo advirtiera en tiempo real.

Recomendaciones de seguridad

Ante la reiteración de casos de este tipo, las entidades bancarias y la propia Policía recomiendan reforzar las medidas de seguridad digital, evitar compartir datos de acceso, mantener actualizadas las aplicaciones, activar la verificación en dos pasos y denunciar de inmediato cualquier operación sospechosa.

Mientras tanto, la Justicia de Pergamino busca determinar si la estafa denunciada este jueves está vinculada a otras maniobras similares registradas en la región.