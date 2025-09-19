viernes 19 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Dos alumnas ingresaron a un aula de cuarto año. Una de ellas en la puerta y la otra se abalanzó sobre una compañera de la misma edad que estaba sola.

    19 de septiembre de 2025 - 17:02
    escuela primaria 8 pergamino

    Un episodio de violencia escolar fue denunciado en una institución educativa de Pergamino y derivó en la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del fiscal Daniel Aguilar. El hecho ocurrió este jueves, cerca del mediodía, en la Escuela Secundaria N° 20, ubicada sobre avenida Monseñor Scalabrini al 1.000.

    Lee además
    A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

    Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria
    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    Según consta en el acta policial, durante el horario de clases dos alumnas de segundo año ingresaron a un aula de cuarto año. Mientras una de ellas permanecía en la puerta, la otra estudiante —de 16 años— se abalanzó sobre una compañera de la misma edad que estaba dentro del curso. La tomó de los cabellos, la derribó al piso y allí la golpeó en la cabeza con puños y patadas.

    La víctima sufrió lesiones leves y, pese al ataque, decidió continuar con la jornada escolar. Su madre acudió a la institución, pero resolvió no radicar denuncia formal ni esperar la asistencia médica, retirándose poco después.

    Embed

    El director de la escuela, que presenció la situación, informó a las autoridades policiales sobre lo sucedido y se labraron actuaciones con la intervención de la instructora judicial Florencia Leta, de la Fiscalía de Menores en turno, que dispuso las diligencias de rigor.

    Preocupa la violencia dentro de las escuelas

    La violencia entre estudiantes en ámbitos escolares ha generado creciente preocupación en Pergamino y otras localidades de la región. Directivos, docentes y especialistas coinciden en la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, mediación y acompañamiento psicológico para evitar que los conflictos entre adolescentes escalen a situaciones de agresión física.

    En este caso, la Justicia continuará las actuaciones correspondientes a fin de evaluar las responsabilidades de la menor sindicada como agresora y determinar las medidas a adoptar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    Juicio oral por un abuso sexual: el fiscal pidió ocho años de prisión y el defensor reclamó la absolución

    Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores

    Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

    Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

    Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    San Nicolás: un grave accidente vial de moto y auto dejó a un adolescente herido en Villa Campi

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El fiscal Fernando Delío pidió una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

    Juicio oral por un abuso sexual: el fiscal pidió ocho años de prisión y el defensor reclamó la absolución

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con controles médicos regulares, estimulación cognitiva y el acompañamiento de la familia y la comunidad, es posible transitar el Alzheimer con mayor bienestar y dignidad. 
    Salud y bienestar

    Día Mundial del Alzheimer: más de 500 mil personas conviven con la enfermedad en Argentina
    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

    Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre

    Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre