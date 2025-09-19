Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

Un episodio de violencia escolar fue denunciado en una institución educativa de Pergamino y derivó en la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del fiscal Daniel Aguilar. El hecho ocurrió este jueves, cerca del mediodía, en la Escuela Secundaria N° 20, ubicada sobre avenida Monseñor Scalabrini al 1.000.

Según consta en el acta policial, durante el horario de clases dos alumnas de segundo año ingresaron a un aula de cuarto año. Mientras una de ellas permanecía en la puerta, la otra estudiante —de 16 años— se abalanzó sobre una compañera de la misma edad que estaba dentro del curso. La tomó de los cabellos, la derribó al piso y allí la golpeó en la cabeza con puños y patadas.

La víctima sufrió lesiones leves y, pese al ataque, decidió continuar con la jornada escolar. Su madre acudió a la institución, pero resolvió no radicar denuncia formal ni esperar la asistencia médica, retirándose poco después.

Embed El director de la escuela, que presenció la situación, informó a las autoridades policiales sobre lo sucedido y se labraron actuaciones con la intervención de la instructora judicial Florencia Leta, de la Fiscalía de Menores en turno, que dispuso las diligencias de rigor.

Preocupa la violencia dentro de las escuelas La violencia entre estudiantes en ámbitos escolares ha generado creciente preocupación en Pergamino y otras localidades de la región. Directivos, docentes y especialistas coinciden en la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, mediación y acompañamiento psicológico para evitar que los conflictos entre adolescentes escalen a situaciones de agresión física. En este caso, la Justicia continuará las actuaciones correspondientes a fin de evaluar las responsabilidades de la menor sindicada como agresora y determinar las medidas a adoptar.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Violencia

agresión

Escuela

Pergamino