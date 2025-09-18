jueves 18 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte

    Un joven de 25 años fue asaltado en su casa en Zaracondegui al 200 de San Nicolás. Tras dos allanamientos, los dos sospechosos fueron detenidos.

    18 de septiembre de 2025 - 22:20
    Dos detenidos tras allanamientos por Robo en zona Norte de San Nicolás

    Dos detenidos tras allanamientos por Robo en zona Norte de San Nicolás

    Diario El Norte

    Un hombre de 25 años había denunciado un Robo Calificado en su vivienda de Zaracondegui al 200, zona norte de San Nicolás, ocurrido el lunes a la madrugada. Según su relato, un delincuente armado ingresó a su casa, lo intimidó con un arma de fuego y lo obligó a permanecer acostado mientras robaba varios objetos de valor.

    Lee además
    Detuvieron a un joven en San Nicolás con una motocicleta que tenia pedido de secuestro

    Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo
    Sorpresa por la renuncia del Neurólogo en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

    San Nicolás: renunció el único neurólogo del Hospital San Felipe y pacientes quedaron sin atención

    Entre lo sustraído se encuentran un televisor TCL de 32 pulgadas, una PlayStation 5 con dos joysticks, una notebook PCBox gris, cinco celulares y una freidora de aire.

    Allanamientos autorizados y con resultados positivos

    Tras la denuncia, el Grupo de Tareas Operativas junto con la DDI iniciaron una investigación que derivó en dos allanamientos.

    El primero, en Rojas al 1100, permitió la aprehensión de un hombre de 57 años y el secuestro de un revólver calibre 22 con 58 municiones.

    El segundo, en J. Núñez y Chiclana, terminó con la detención de un hombre de 28 años, identificado como uno de los autores del robo. Allí se incautaron dos celulares y la vestimenta usada durante el ilícito. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

    San Nicolás: renunció el único neurólogo del Hospital San Felipe y pacientes quedaron sin atención

    San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones

    San Nicolás se prepara para la 21° edición de la 10K Ternium, nuevamente con fines solidarios

    San Nicolás: un grave accidente vial de moto y auto dejó a un adolescente herido en Villa Campi

    San Nicolás avanza con la demarcación vial para mejorar la seguridad en cruces urbanos

    San Nicolás: detienen a un hombre tras robar una bicicleta y descubren pedido de paradero activo

    Denuncian al Hospital San Felipe de San Nicolás por incumplimientos para pacientes oncológicos

    En pleno centro de San Nicolás, un hombre falleció tras sufrir un paro cardíaco dentro de su auto

    Clima en Pergamino: humedad en alza y 25 milímetros sorpresivos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detuvieron a un joven en San Nicolás con una motocicleta que tenia pedido de secuestro

    Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Dos detenidos tras allanamientos por Robo en zona Norte de San Nicolás

    Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte
    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad
    Mente activa

    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    el dólar pegando contra las bandas. el dato del día

    Dólar a $1500: se desploman bonos y acciones, y se tensa el equilibrio cambiario a 38 días de las elecciones

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: no pierdan las esperanzas

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: "no pierdan las esperanzas"