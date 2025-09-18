Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte

Dos detenidos tras allanamientos por Robo en zona Norte de San Nicolás Diario El Norte

Un hombre de 25 años había denunciado un Robo Calificado en su vivienda de Zaracondegui al 200, zona norte de San Nicolás, ocurrido el lunes a la madrugada. Según su relato, un delincuente armado ingresó a su casa, lo intimidó con un arma de fuego y lo obligó a permanecer acostado mientras robaba varios objetos de valor.

Entre lo sustraído se encuentran un televisor TCL de 32 pulgadas, una PlayStation 5 con dos joysticks, una notebook PCBox gris, cinco celulares y una freidora de aire.

Allanamientos autorizados y con resultados positivos Tras la denuncia, el Grupo de Tareas Operativas junto con la DDI iniciaron una investigación que derivó en dos allanamientos.

El primero, en Rojas al 1100, permitió la aprehensión de un hombre de 57 años y el secuestro de un revólver calibre 22 con 58 municiones.

El segundo, en J. Núñez y Chiclana, terminó con la detención de un hombre de 28 años, identificado como uno de los autores del robo. Allí se incautaron dos celulares y la vestimenta usada durante el ilícito. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

