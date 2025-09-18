San Nicolás: renunció el único neurólogo del Hospital San Felipe y pacientes quedaron sin atención

Sorpresa por la renuncia del Neurólogo en el Hospital San Felipe de San Nicolás. LaOpinion

Gran sorpresa y preocupación se generó en el Hospital San Felipe de San Nicolás, tras conocerse en las últimas horas la renuncia del único neurólogo, lo que deja a miles de pacientes sin seguimiento médico y con tratamientos interrumpidos hasta nuevo aviso.

Una lectora expresó su malestar al recibir un aviso de la central de turnos: “El día lunes tenía turno con el neurólogo… me llega un mensaje que el médico renunció. Mucha gente queda sin medicación, en mi caso sufro de epilepsia. Es una vergüenza”.

El comunicado emitido del Hospital San Felipe Desde el hospital confirmaron oficialmente la suspensión del servicio de Neurología: “Lamentablemente el Dr. … renunció, por tal motivo no tenemos servicio hasta nuevo aviso. Todos los turnos asignados quedan suspendidos. Vuelva a consultar a mediados de octubre”.

La situación afecta a numerosos vecinos que requieren controles y medicación permanente, y que ahora deberán esperar la designación de un nuevo profesional. Hasta el momento, no se informó una fecha precisa de reincorporación del servicio.

