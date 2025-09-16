San Nicolás avanza con la demarcación vial para mejorar la seguridad en cruces urbanos

Desde la Municipalidad de San Nicolás siguen la marcación de sendas peatonales en Avenidas. LaOpinion

La Municipalidad de San Nicolás continúa con el plan de demarcación vial en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores, que se concentran en las sendas peatonales de Av. Moreno y Av. Savio, para permitir cruces más seguros.

Las zonas presentes y futuros de sendas peatonales Las tareas, que comenzaron semanas atrás en Av. Moreno y Dámaso Valdés, se extendieron hasta Av. Savio y Ruta 188. Además, se realizaron demarcaciones en puntos estratégicos de la ciudad como Av. Ponce de León y Balcarce (zona sur) y Constituyentes y Azopardo (zona oeste).

Desde el Municipio adelantaron que el plan continuará por Av. Savio hasta Av. Central, y aclararon que para minimizar inconvenientes en la circulación, los trabajos se llevan a cabo durante la noche y la madrugada, momentos de menor tránsito.

Con estas acciones, San Nicolás busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la seguridad en cruces urbanos claves.

