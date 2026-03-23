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    • San Nicolás se suma al registro de deudores alimentarios y endurece controles a incumplidores

    La adhesión en San Nicolás al sistema provincial busca reforzar el pago de la cuota alimentaria y establece restricciones para quienes incumplan obligaciones.

    23 de marzo de 2026 - 10:50
    En su última sesión, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a la ley provincial que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

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    Adhesión al Registro de Deudores Alimentarios en San Nicolás

    En su última sesión, el cuerpo legislativo local dio luz verde a la incorporación del municipio al sistema establecido por la Ley Provincial 13.074. La iniciativa, que fue aprobada con modificaciones, había sido impulsada originalmente por la exconcejala María Eugenia Barba y reactivada recientemente en comisión.

    Desde el oficialismo explicaron que la ordenanza finalmente se limitó a la adhesión al régimen provincial, dejando de lado la posibilidad de aplicar sanciones propias desde el ámbito municipal.

    Cómo funciona el registro de deudores alimentarios

    El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) depende de decisiones judiciales. Son los juzgados los que determinan la inclusión de una persona en el listado cuando se verifica el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria, ya sea por sentencia firme o acuerdos homologados.

    La inscripción puede darse incluso ante el primer incumplimiento, tanto en alimentos provisorios como definitivos. Este mecanismo apunta a visibilizar la falta de pago y promover el cumplimiento de una obligación clave para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

    Restricciones y sanciones para deudores alimentarios

    Quienes figuren en el registro enfrentan diversas limitaciones administrativas. Entre ellas, se destacan impedimentos para abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito, acceder a habilitaciones comerciales, participar en licitaciones o tramitar concesiones.

    Además, el certificado de libre deuda es requisito para postularse a cargos públicos, inscribirse en registros de adopción y realizar distintos trámites oficiales. En el caso de la licencia de conducir, puede otorgarse de manera provisoria por 60 días, con el objetivo de que el deudor regularice su situación.

    La normativa también reconoce el incumplimiento de la cuota alimentaria como una forma de violencia económica, ya que recarga sobre uno de los progenitores —en la mayoría de los casos, la madre— la totalidad de los gastos vinculados a la crianza.

    Con esta medida, San Nicolás se integra al sistema provincial que ya cuenta con miles de personas registradas y busca fortalecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.

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