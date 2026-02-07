sábado 07 de febrero de 2026
    • Vuelve a San Nicolás "Fototeca va a tu Club", una propuesta de verano para construir memoria colectiva

    Durante febrero, Fototeca San Nicolás relanza su acción itinerante en clubes y sindicatos para digitalizar fotos históricas y fortalecer la identidad local.

    7 de febrero de 2026 - 13:40
    El programa Fototeca San Nicolás, promovido por Ternium, llevará adelante durante el mes de febrero la segunda edición de “Fototeca va a tu Club”, una acción cultural de verano que invita a clubes, sindicatos, socios y vecinos a participar activamente en la preservación de la memoria histórica de la ciudad.

    Fototeca San Nicolás, programa promovido por Ternium, llevará adelante durante febrero la segunda edición de “Fototeca va a tu Club”, una acción cultural de verano que invita a clubes, sindicatos y vecinos a participar activamente en la preservación de la memoria histórica de la ciudad a través de fotografías antiguas.

    Fototeca San Nicolás y el valor de la memoria local

    La iniciativa busca reencontrarse con los clubes y espacios sociales como ámbitos clave para la construcción de identidad, el intercambio intergeneracional y la puesta en valor del patrimonio fotográfico. La propuesta apunta a rescatar imágenes que reflejan la vida institucional, social y deportiva de San Nicolás.

    Más de 2.300 fotos digitalizadas en la edición anterior

    La primera experiencia del programa, realizada en 2025, permitió digitalizar más de 2.350 fotografías pertenecientes a clubes locales. Ese aporte fue fundamental para el crecimiento del archivo digital de Fototeca San Nicolás, que actualmente supera las 24.000 imágenes disponibles para toda la comunidad.

    Cronograma de “Fototeca va a tu Club” en febrero

    A través de un stand itinerante, el equipo recibe fotografías antiguas que son digitalizadas en el momento y devueltas a sus propietarios, junto con la posibilidad de aportar datos para enriquecer cada imagen. El cronograma incluye el 7 de febrero en el Automóvil Club San Nicolás, el 14 en el Centro Recreativo de ASIMRA y el 21 en el Camping de la UOM.

    Quienes no puedan acercarse de manera presencial pueden enviar sus imágenes por Instagram o Facebook (@fototecasn) o por correo electrónico a [email protected]

