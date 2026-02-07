San Nicolás: Convocan a una protesta antitherian y, en paralelo, se organiza un encuentro en Plaza Mitre

Una convocatoria difundida desde una cuenta reciente de Instagram llamó la atención en San Nicolás: un grupo que se identifica como “antitherians” anunció una movilización para la tarde del martes 10 de febrero , con el objetivo de repudiar la presencia de personas therian en la ciudad .

Una convocatoria difundida en redes sociales encendió la atención en San Nicolás ante el anuncio de una protesta contra la comunidad therian para este martes por la tarde. En paralelo, integrantes de ese colectivo organizan un encuentro en Plaza Mitre, lo que plantea un escenario inédito y seguido de cerca por la comunidad.

La convocatoria fue publicada desde una cuenta de Instagram de reciente creación, cuyos administradores se identifican como “antitherians”. Según el mensaje difundido, la movilización está prevista para este martes 10 de febrero, con punto de encuentro a las 17:30 en la esquina del local Mostaza.

Desde allí, los organizadores indicaron que se trasladarán hacia Plaza Mitre a partir de las 18:00. En la publicación aseguran que el objetivo de la protesta es manifestar su rechazo a la presencia de personas therian en la ciudad y “evitar que más personas sean afectadas”, sin mayores precisiones sobre el alcance de esa consigna.

En los últimos días comenzó a tomar notoriedad en San Nicolás la llamada comunidad therian, integrada por personas que expresan una identificación interna con animales no humanos, fenómeno conocido como teriantropía.

Este tipo de manifestaciones cobró mayor visibilidad a partir de contenidos virales en redes sociales, especialmente en TikTok, donde usuarios comparten experiencias personales y explican su forma de sentir y percibirse. En ese contexto, referentes locales impulsaron la organización de una “juntada therian” abierta.

Encuentro en Plaza Mitre y llamado a la convivencia

La reunión de la comunidad therian fue convocada para el mismo martes 10 de febrero a las 17:30 en Plaza Mitre. Desde la organización explicaron que el objetivo es socializar, intercambiar experiencias y trasladar el vínculo al espacio público, alejándolo del ámbito exclusivamente virtual.

Quienes participan aclaran que no se trata de un disfraz ni de un juego. Algunas personas utilizan accesorios como orejas o colas y realizan expresiones corporales como parte de su manifestación personal. Además, recomiendan contactarse previamente por redes sociales para una mejor coordinación.

Ante la coincidencia de ambas convocatorias, distintos sectores de la comunidad observan con expectativa cómo se desarrollará la jornada, con especial atención en la convivencia y el respeto en el espacio público.