San Nicolás: Contra la reforma laboral, la UOM anunció un paro nacional para el miércoles

Los metalúrgicos realizarán un cese de actividades y una movilización al Congreso, marcando una postura más dura que la CGT frente al proyecto impulsado por el Gobierno.

La Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) confirmó un paro nacional con movilización para el próximo miércoles, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei . La decisión incluye un cese de tareas desde las 10 y tendrá una fuerte incidencia en los principales polos industriales del país, entre ellos San Nicolás .

La convocatoria del gremio metalúrgico se conoció pocas horas después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) resolviera no avanzar con un paro general y limitar su protesta a una movilización el miércoles 11 de febrero, día en que la reforma laboral será tratada en la Cámara de Senadores.

En ese contexto, la UOM decidió profundizar el plan de lucha y diferenciarse de la postura mayoritaria de la central obrera. El paro nacional implicará la paralización de plantas industriales en todo el país, con especial impacto en sectores estratégicos de la producción metalúrgica.

En San Nicolás, donde la actividad metalúrgica y siderúrgica tiene un peso clave en la economía local, la medida de fuerza se hará sentir con fuerza. La adhesión del gremio anticipa una jornada con escasa actividad en fábricas y talleres, además de la participación de delegaciones locales en la movilización al Congreso.

Dirigentes sindicales de la seccional local señalaron que existe un alto nivel de preocupación entre los trabajadores por los cambios que propone la reforma laboral, especialmente en materia de derechos adquiridos, condiciones de trabajo y estabilidad laboral.

La postura de Abel Furlán y el reclamo gremial

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue contundente al explicar los motivos de la medida. “Queremos un plan de lucha que vaya profundizándose. No podemos naturalizar que se vayan sacando los derechos de los compañeros”, afirmó en declaraciones radiales.

Desde el gremio sostienen que la reforma laboral representa un retroceso para los trabajadores y advierten que, de avanzar el proyecto, podrían definirse nuevas acciones sindicales en las próximas semanas. La UOM se posiciona así como uno de los sindicatos más duros frente al Gobierno, en un escenario de creciente tensión entre el movimiento obrero y el oficialismo.