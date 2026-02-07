sábado 07 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Contra la reforma laboral, la UOM anunció un paro nacional para el miércoles

    La medida dispuesta por el gremio que conduce Abel Furlán tendrá fuerte impacto en la ciudad de San Nicolás.

    7 de febrero de 2026 - 09:56
    Los metalúrgicos realizarán un cese de actividades y una movilización al Congreso, marcando una postura más dura que la CGT frente al proyecto impulsado por el Gobierno.

    Los metalúrgicos realizarán un cese de actividades y una movilización al Congreso, marcando una postura más dura que la CGT frente al proyecto impulsado por el Gobierno.

    Google-ilustrativa

    La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un paro nacional con movilización para el próximo miércoles, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La decisión incluye un cese de tareas desde las 10 y tendrá una fuerte incidencia en los principales polos industriales del país, entre ellos San Nicolás.

    Lee además
    Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad en San Nicolás durante las últimas semanas: se trata de la comunidad therian, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos, fenómeno conocido como teriantropía.

    Organizan un encuentro therian en San Nicolás y convocan a una juntada abierta en Plaza Mitre
    El joven, oriundo de San Nicolás, falleció este jueves por la mañana luego de ser embestido por un camión en el departamento de Rocha.

    San Nicolás: Murió Leandro Gorgone tras ser atropellado por un camión en la Ruta 15 de Uruguay

    Paro nacional de la UOM contra la reforma laboral

    La convocatoria del gremio metalúrgico se conoció pocas horas después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) resolviera no avanzar con un paro general y limitar su protesta a una movilización el miércoles 11 de febrero, día en que la reforma laboral será tratada en la Cámara de Senadores.

    En ese contexto, la UOM decidió profundizar el plan de lucha y diferenciarse de la postura mayoritaria de la central obrera. El paro nacional implicará la paralización de plantas industriales en todo el país, con especial impacto en sectores estratégicos de la producción metalúrgica.

    Fuerte impacto en San Nicolás y la región industrial

    En San Nicolás, donde la actividad metalúrgica y siderúrgica tiene un peso clave en la economía local, la medida de fuerza se hará sentir con fuerza. La adhesión del gremio anticipa una jornada con escasa actividad en fábricas y talleres, además de la participación de delegaciones locales en la movilización al Congreso.

    Dirigentes sindicales de la seccional local señalaron que existe un alto nivel de preocupación entre los trabajadores por los cambios que propone la reforma laboral, especialmente en materia de derechos adquiridos, condiciones de trabajo y estabilidad laboral.

    La postura de Abel Furlán y el reclamo gremial

    El secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue contundente al explicar los motivos de la medida. “Queremos un plan de lucha que vaya profundizándose. No podemos naturalizar que se vayan sacando los derechos de los compañeros”, afirmó en declaraciones radiales.

    Desde el gremio sostienen que la reforma laboral representa un retroceso para los trabajadores y advierten que, de avanzar el proyecto, podrían definirse nuevas acciones sindicales en las próximas semanas. La UOM se posiciona así como uno de los sindicatos más duros frente al Gobierno, en un escenario de creciente tensión entre el movimiento obrero y el oficialismo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Organizan un encuentro therian en San Nicolás y convocan a una juntada abierta en Plaza Mitre

    San Nicolás: Murió Leandro Gorgone tras ser atropellado por un camión en la Ruta 15 de Uruguay

    San Nicolás: El obispo cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que "se encarcela a la pobreza"

    Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización

    El Puerto de San Nicolás ofrece capacitación gratuita en idiomas para trabajadores y vecinos

    Rompe el After, la joya de San Nicolás lleva su música a "Pasión de Sábado"

    San Nicolás avanza con la construcción de la Avenida del Río

    Farmacias de San Nicolás alertan que PAMI acumula pagos pendientes desde noviembre

    El padre Omar Albado, de la Capilla Virgen Niña, dejó el ministerio presbiteral en la Diócesis de San Nicolás

    Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Centro Universitario Municipal “José Orlando Gaeto” emitieron un importante comunicado dirigido a los estudiantes inscriptos en carreras, tecnicaturas y licenciaturas universitarias, solicitando la presentación del convenio correspondiente junto con su resolución anexa, debidamente firmados.

    Ramallo: Piden completar documentación en el Centro Universitario Municipal
    Los metalúrgicos realizarán un cese de actividades y una movilización al Congreso, marcando una postura más dura que la CGT frente al proyecto impulsado por el Gobierno.

    San Nicolás: Contra la reforma laboral, la UOM anunció un paro nacional para el miércoles

    La presencia de ganado bovino suelto en el acceso a Mariano Benítez genera preocupación entre vecinos y conductores por el riesgo que implica para la seguridad vial.

    Preocupa la presencia de ganado bovinos suelto en el acceso a Mariano Benítez y piden mayor responsabilidad

    Los cursos con salida laboral comienzan en marzo.

    El Centro 403 abrió la inscripción a cursos de capacitación con rápida salida laboral que comienzan en marzo

    Una comisión policial cumplió con la orden. En cada una de las unidades habitacionales hay una familia. Son alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños.

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala