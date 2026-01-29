jueves 29 de enero de 2026
    • San Nicolás: Se juega la tercera fecha de la Copa Federación con protagonismo nicoleño

    Club Belgrano de San Nicolás, Somisa y Social saldrán a la cancha, mientras que 12 de Octubre tendrá fecha libre.

    29 de enero de 2026 - 18:00
    La tercera fecha de la Copa Federación se disputará este fin de semana, certamen que reúne a equipos de distintas ligas del fútbol bonaerense y que continúa avanzando.

    El Norte

    La Copa Federación continuará este fin de semana con la disputa de la tercera fecha, un torneo que reúne a clubes de distintas ligas del fútbol bonaerense y que empieza a perfilar a los principales candidatos. Los equipos de San Nicolás afrontarán compromisos clave en una jornada que puede empezar a definir posiciones.

    Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado.

    Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas
    Según datos oficiales durante enero se registraron aproximadamente 300 incendios en el distrito nicoleño. Solo este miércoles, los Bomberos realizaron 12 intervenciones.

    Incendios de pastizales en San Nicolás: Bomberos actuaron en zona oeste y ya suman casi 300 salidas

    Agenda completa de la tercera fecha para los clubes nicoleños

    La actividad para los representantes de la Liga Nicoleña estará dividida entre sábado y domingo. El primer equipo en salir a la cancha será Belgrano, que jugará el sábado a las 21:00 frente a Agricultores de Gobernador Castro, en un cruce que promete intensidad y buen marco de público.

    El domingo será el turno de Somisa, que se presentará como local a partir de las 19:30 ante Paraná de San Pedro, en un duelo importante para acomodarse en la tabla. En el mismo horario, Social viajará a Arrecifes para enfrentar a Palermo, con la intención de sumar puntos fuera de casa. En esta fecha, 12 de Octubre tendrá descanso obligatorio.

    Resultados destacados de la segunda fecha de la Copa Federación

    La jornada anterior dejó resultados relevantes para los clubes nicoleños. Belgrano consiguió un triunfo clave en San Pedro al vencer por 3 a 2 a Defensores Unidos, en un partido muy disputado. Con esa victoria, el Rojo alcanzó en la cima de la zona 2 a Agricultores de Gobernador Castro y se ilusiona con avanzar.

    Social, por su parte, hizo su debut en el certamen el último domingo y rescató un empate 2 a 2 como local en el estadio “Simón Apiza” frente a la Peña de Boca de Arrecifes, mostrando pasajes de buen juego y carácter para sostener el resultado.

    El presente de 12 de Octubre y lo que viene en el torneo

    En la zona 1, 12 de Octubre atraviesa un comienzo complicado. El equipo nicoleño sufrió su segunda derrota consecutiva al caer por 3 a 0 ante Paraná en San Pedro, resultado que lo obliga a recuperarse en las próximas fechas para no perder terreno.

    Con la tercera fecha en marcha, la Copa Federación sigue tomando forma y cada partido empieza a ser determinante. Para los clubes de la Liga Nicoleña, el objetivo es claro: sumar, consolidarse y mantenerse en la pelea dentro de un certamen que no da margen para distracciones.

