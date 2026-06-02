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    • San Nicolás: Revolución Digital amplía sus programas y llegará a más de 800 estudiantes durante junio

    Las propuestas de robótica y seguridad digital continúan creciendo en San Nicolás y sumarán nuevos establecimientos educativos durante este mes.

    2 de junio de 2026 - 15:30
    Desde principios de mayo comenzaron a desarrollarse las nuevas propuestas de Revolución Digital, programa educativo de la Municipalidad de San Nicolás, pensadas para las escuelas primarias y secundarias, con una gran respuesta desde las instituciones locales.

    Desde principios de mayo comenzaron a desarrollarse las nuevas propuestas de Revolución Digital, programa educativo de la Municipalidad de San Nicolás, pensadas para las escuelas primarias y secundarias, con una gran respuesta desde las instituciones locales.

    El Norte

    Los programas "Exploradores del Futuro" y "Seguridad en Línea", impulsados por Revolución Digital, continúan expandiéndose en las escuelas de San Nicolás. Tras alcanzar a más de 900 estudiantes durante mayo, las iniciativas prevén llegar a más de 800 alumnos adicionales en junio, mientras continúan abiertas las inscripciones para instituciones interesadas.

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    Robótica educativa para acercar la tecnología a las aulas

    Una de las propuestas con mayor convocatoria es "Exploradores del Futuro", destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de escuelas primarias, educación especial, centros de día y espacios terapéuticos. A través de jornadas prácticas, los participantes construyen robots educativos y se introducen en el mundo de la tecnología mediante experiencias dinámicas y colaborativas.

    Desde Revolución Digital explicaron que la iniciativa nació a partir del interés manifestado por los propios alumnos que participan en la colonia de robótica. Ese entusiasmo impulsó la decisión de trasladar la experiencia directamente a las escuelas del distrito.

    Durante junio, el programa tiene previstas actividades en ocho nuevas instituciones educativas, alcanzando a 417 estudiantes y consolidando una propuesta que sigue sumando espacios de aprendizaje.

    Seguridad en Línea: herramientas para un uso responsable de internet

    El segundo programa, orientado a estudiantes secundarios, aborda problemáticas cada vez más presentes en la vida cotidiana de los adolescentes. El taller "Seguridad en Línea" trabaja sobre temas vinculados a estafas virtuales, robo de cuentas, protección de datos personales, billeteras virtuales, juegos online y acoso cibernético.

    La coordinadora de Revolución Digital, Manuela Porcel Mugliaroli, señaló que la propuesta surgió a partir de situaciones recurrentes detectadas entre jóvenes que utilizan internet y redes sociales. El objetivo es generar espacios de diálogo donde los estudiantes puedan compartir experiencias y adquirir herramientas prácticas para desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital.

    Inscripciones abiertas para escuelas hasta diciembre

    El taller está dirigido a adolescentes de entre 13 y 18 años y se desarrolla en escuelas medias, técnicas, escuelas especiales, iglesias y centros de apoyo. Tras la buena recepción obtenida durante mayo, el programa continuará recorriendo instituciones educativas durante el resto del año.

    Desde la organización informaron que las inscripciones permanecen abiertas y ya se trabaja en la planificación de actividades hasta diciembre. Las escuelas interesadas en participar pueden solicitar información comunicándose al teléfono 336 463-9476.

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