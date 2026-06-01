Expoagro 2027 ya tiene fecha en San Nicolás: la megamuestra volverá del 9 al 12 de marzo

La próxima edición de Expoagro ya tiene calendario definido y volverá a desarrollarse en San Nicolás. La exposición agroindustrial más importante del país se realizará del 9 al 12 de marzo de 2027 en el predio ferial ubicado junto al Autódromo San Nicolás, donde tendrá lugar su 21ª edición.

Expoagro 2027 ya comenzó a tomar forma. La organización confirmó que la 21ª edición de la principal muestra agroindustrial de Sudamérica se desarrollará del 9 al 12 de marzo en el predio ferial de la ciudad de San Nicolás , consolidando una vez más a la ciudad como epicentro de los agronegocios y de la agenda política nacional.

Investigan la muerte de un joven en Ramallo: aprehendieron a su pareja y a su cuñado

La confirmación de las fechas despeja cualquier incertidumbre y pone en marcha la planificación de empresas, productores, entidades financieras y organizaciones vinculadas al sector agropecuario. Como ocurre cada año, el evento reunirá a los principales actores de la cadena productiva en un espacio destinado a la innovación, la tecnología y los negocios.

La edición 2027 tendrá además un ingrediente especial: se realizará en un año electoral, con comicios ejecutivos en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Por ese motivo, se espera una importante presencia de dirigentes políticos, funcionarios y candidatos que buscarán acercarse a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

Los organizadores volverán a apostar por la incorporación de nuevos expositores y por la generación de oportunidades comerciales que permitan fortalecer el crecimiento de la muestra, considerada una referencia para todo el continente.

Los récords que dejó Expoagro 2026

La edición realizada este año dejó cifras históricas que sirven como antecedente para las expectativas de 2027. Más de 250.000 personas recorrieron el predio durante las cuatro jornadas de exposición, convirtiéndola en la más convocante de su historia.

Además, se registraron solicitudes de financiamiento por alrededor de 10.000 millones de dólares a través de entidades bancarias públicas y privadas que ofrecieron líneas de crédito especiales para productores y empresas.

La feria contó con más de 700 expositores y una intensa actividad ganadera, con aproximadamente 170.000 cabezas comercializadas en remates. También se desarrollaron centenares de reuniones de negocios con compradores internacionales, fortaleciendo el perfil exportador del sector.

La presencia extranjera volvió a ser destacada. Delegaciones de más de veinte países visitaron la exposición para conocer desarrollos tecnológicos, generar vínculos comerciales y analizar oportunidades de inversión.

San Nicolás, sede permanente de la ciudad de los agronegocios

La consolidación de Expoagro en San Nicolás marcó una transformación profunda para la muestra. Atrás quedaron los tiempos en que el evento se realizaba en campos arrendados y dependía de las condiciones climáticas para su funcionamiento.

La instalación definitiva en un predio propio permitió desarrollar infraestructura permanente, con calles pavimentadas, sistemas de drenaje, redes de conectividad, espacios corporativos estables y servicios preparados para recibir a cientos de miles de visitantes.

Este crecimiento también impulsó a numerosos proveedores locales vinculados a la gastronomía, la hotelería, la construcción y los servicios técnicos, generando un impacto económico que trasciende los días de la exposición.

Con la fecha ya confirmada, Expoagro 2027 inicia su cuenta regresiva y se prepara para volver a reunir en San Nicolás a los protagonistas del campo, la industria, la tecnología y la política en uno de los eventos más relevantes del país.