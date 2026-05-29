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    • San Nicolás: Aumentan los casos de enfermedades respiratorias y refuerzan el pedido de vacunación

    Con la llegada del frío crecieron las consultas por gripe, covid y otras infecciones respiratorias en la ciudad

    29 de mayo de 2026 - 10:39
    Con la llegada de las bajas temperaturas también comienzan a multiplicarse las afecciones respiratorias. Desde la secretaría de Salud Pública municipal advirtieron sobre el aumento de casos de influenza, covid-19 y otras infecciones virales que ya comenzaron a circular con mayor intensidad en distintos puntos del país, así como en nuestra ciudad.

    Con la llegada de las bajas temperaturas también comienzan a multiplicarse las afecciones respiratorias. Desde la secretaría de Salud Pública municipal advirtieron sobre el aumento de casos de influenza, covid-19 y otras infecciones virales que ya comenzaron a circular con mayor intensidad en distintos puntos del país, así como en nuestra ciudad.

    El Norte

    El descenso de las temperaturas comenzó a reflejarse en los centros de salud de la ciudad de San Nicolás donde se registró un fuerte aumento de consultas por enfermedades respiratorias. Desde el área de Salud remarcaron la importancia de la vacunación y de sostener medidas preventivas para evitar contagios y complicaciones durante las próximas semanas.

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    Preocupación por el aumento de cuadros respiratorios

    Con la llegada del otoño y las primeras jornadas de frío intenso, las afecciones respiratorias comenzaron a crecer de manera sostenida en distintos puntos del país y también en la ciudad. Autoridades sanitarias locales confirmaron un incremento de casos de influenza, covid-19 y otras infecciones virales que afectan principalmente las vías respiratorias.

    La secretaria de Salud municipal, Mirna Bottazzi, explicó que existe “un aumento notable de los cuadros respiratorios, tanto virales como bacterianos”, y destacó que en las últimas semanas también crecieron las consultas vinculadas a alergias estacionales.

    De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación, los contagios de gripe comenzaron a incrementarse incluso antes del inicio formal del otoño. Durante mayo, una de cada tres personas analizadas en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio dio positivo para influenza.

    Además, las autoridades sanitarias confirmaron la circulación simultánea de otros virus respiratorios como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2, responsable del covid-19.

    Vacunación antigripal y medidas de prevención

    Desde la Secretaría de Salud insistieron en la importancia de reforzar las medidas preventivas para evitar contagios, especialmente entre los grupos considerados de riesgo. La vacunación aparece como una de las principales herramientas para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

    “Hay dosis antigripales y antineumocócicas disponibles en los efectores públicos de manera gratuita”, señalaron desde el área sanitaria. También remarcaron que, aunque los adultos mayores mostraron buena respuesta desde el inicio de la campaña, en las últimas semanas comenzó a incrementarse la demanda en otros sectores de la población debido al crecimiento de los casos.

    Entre las recomendaciones preventivas, los especialistas mencionan el lavado frecuente de manos, la ventilación permanente de los ambientes y evitar la permanencia en espacios cerrados y poco ventilados. También aconsejan no asistir a lugares de trabajo o estudio en caso de presentar síntomas respiratorios.

    A su vez, se remarcó la importancia de evitar la automedicación y realizar una consulta médica temprana frente a cuadros persistentes o síntomas intensos. En niños pequeños, la lactancia materna también aparece como una herramienta clave para fortalecer las defensas.

    Cuáles son los síntomas y quiénes tienen mayor riesgo

    Los especialistas explicaron que el frío favorece la circulación de virus y bacterias, mientras que las bajas temperaturas también resecan las mucosas de la nariz y la garganta, debilitando las defensas naturales del organismo.

    Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, cansancio, escalofríos y dolor de cabeza. En algunos casos pueden registrarse dificultades respiratorias, silbidos en el pecho y decaimiento general.

    Los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones son los niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, respiratorias o cardiovasculares. También deben extremar cuidados quienes presentan inmunodepresión o patologías metabólicas.

    Las autoridades sanitarias recomiendan consultar rápidamente ante síntomas como falta de aire, fiebre persistente, dolor en el pecho, respiración agitada o dificultades para hidratarse y alimentarse.

    La campaña nacional de vacunación antigripal continúa vigente en hospitales y centros de salud públicos. La aplicación es gratuita para los grupos priorizados y, en la mayoría de los casos, no requiere orden médica.

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