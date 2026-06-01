El oriundo de San Nicolás Juan Musso ya está con la Selección Argentina y empieza a vivir su sueño mundialista

La preparación de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo ya está en marcha y entre los futbolistas que se incorporaron en las últimas horas aparece el arquero nicoleño Juan Musso , quien se sumó a la concentración del equipo nacional en Estados Unidos.

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya está en marcha y uno de los representantes más destacados de la región comenzó a vivir una experiencia inolvidable. Juan Musso, arquero nacido en la ciudad de San Nicolás , llegó a Estados Unidos y se sumó al plantel de la Selección argentina de fútbol que se prepara para disputar el Mundial 2026.

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Menos de 24 horas después de que la mayor parte de la delegación nacional aterrizara en Kansas, ciudad elegida como base durante la estadía mundialista, Juan Musso completó su viaje y se integró oficialmente al grupo conducido por Lionel Scaloni.

El arquero arribó a suelo norteamericano tras finalizar sus compromisos con el Atlético de Madrid, club en el que tuvo una destacada temporada. Desde las redes oficiales de la Selección argentina compartieron imágenes de su llegada al predio de concentración, reflejando la expectativa y la ilusión que rodean al plantel en la previa del gran desafío.

Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa completando el trabajo de adaptación física de los futbolistas que se fueron incorporando de manera escalonada. Algunos jugadores, como Emiliano Martínez y Lisandro Martínez, llegaron juntos desde Inglaterra, mientras que Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron horas más tarde.

La gran temporada de Musso en Atlético de Madrid

La convocatoria de Musso no es casualidad. El exarquero de Racing Club atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y logró consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo.

Durante la última temporada fue una pieza importante en el esquema del entrenador Diego Simeone en Atlético de Madrid, participando en una campaña que llevó al conjunto español a las instancias decisivas de la UEFA Champions League.

Su rendimiento sostenido, sumado a la experiencia acumulada en el fútbol europeo y en anteriores convocatorias al seleccionado nacional, le permitió ganarse nuevamente un lugar entre los elegidos por Scaloni para afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

Para el futbolista nicoleño, esta convocatoria representa además un premio al esfuerzo de varios años y una oportunidad única de formar parte de un plantel que buscará volver a hacer historia luego de los éxitos obtenidos en los últimos ciclos internacionales.

Los amistosos que jugará Argentina antes del Mundial

Con el plantel prácticamente completo, la Selección argentina comenzará una intensa etapa de preparación antes de su estreno mundialista.

La Albiceleste disputará dos encuentros amistosos que servirán para ajustar detalles futbolísticos y físicos. El primero será frente a Honduras el próximo 6 de junio, mientras que el segundo compromiso tendrá lugar el 9 de junio ante Islandia.

Estos partidos permitirán al cuerpo técnico evaluar el estado de cada jugador, probar variantes tácticas y llegar con el mejor funcionamiento posible al debut oficial.

Argentina iniciará su participación en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro programado para las 22:00 (hora argentina). A partir de allí comenzará el desafío de buscar una nueva consagración mundial y, para Juan Musso, la posibilidad de escribir una página inolvidable en su carrera deportiva y en la historia del fútbol de San Nicolás.