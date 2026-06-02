Aumentó el boleto de colectivo en San Nicolás: cuánto cuesta viajar desde junio

La empresa Vercelli informó un nuevo aumento en el cuadro tarifario vigente que comenzará a regir a partir de este martes 2 de junio.

Los usuarios del transporte público de la San Nicolás comenzaron junio con un nuevo aumento en las tarifas de colectivos. La actualización, aplicada por la empresa Vercelli Hnos. S.A., alcanza tanto a los servicios urbanos como a los suburbanos que conectan la ciudad con distintas localidades del partido, con incrementos que comenzaron a regir desde este 2 de junio.

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La modificación más importante se registró en el boleto plano urbano, que pasó de $1.753,38 a $1.795,34. De esta manera, la tarifa experimentó una suba del 2,39% respecto del cuadro tarifario anterior.

Además, también fueron actualizados los valores de los boletos especiales. El boleto docente urbano quedó fijado en $1.256,74, mientras que el boleto escolar pasó a costar $541,18.

El incremento se extendió a todas las líneas operadas por la empresa. Entre los trayectos más utilizados, los viajes entre San Nicolás y La Emilia, Campos Salles y Villa Esperanza pasaron a costar $1.889,86.

En tanto, el recorrido entre San Nicolás y General Rojo quedó establecido en $2.308,34. Por otro lado, los trayectos que unen Villa Esperanza con Campos Salles, General Rojo, Erézcano y Conesa, así como el recorrido entre Campos Salles y General Rojo, tienen ahora una tarifa de $1.795,34.

Los viajes más largos ya superan los $2.950

Los servicios de mayor distancia continúan siendo los más costosos dentro del sistema de transporte local. Los recorridos entre San Nicolás y Erézcano y entre San Nicolás y Conesa pasaron a costar $2.956,28.

Para estos trayectos, el boleto docente fue fijado en $2.069,40. Asimismo, el recorrido entre Campos Salles y Conesa también quedó en $2.956,28, mientras que los viajes entre Campos Salles y Erézcano y entre General Rojo y Conesa fueron actualizados a $2.308,34.

Por último, el trayecto entre Erézcano y Conesa pasó a costar $2.036,31. La nueva escala tarifaria forma parte de las actualizaciones periódicas implementadas en el sistema de transporte de pasajeros que presta servicio en San Nicolás y las distintas localidades del partido.