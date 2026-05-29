Internos de la UP3 de San Nicolás confeccionaron banderas y libros Braille para el Cabildo

Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Personas privadas de la libertad de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás participaron de una iniciativa cultural y educativa que culminó con la entrega de banderas argentinas y libros históricos transcritos al sistema Braille al Museo Nacional del Cabildo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Donamos lo que somos, desde Lima, Perú, hasta la Antártida”, impulsado por la Asociación Cultural Sanmartiniana “Pago de los Arroyos”, y contó con la participación de internos de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la jornada se entregaron dos banderas argentinas confeccionadas dentro del establecimiento penitenciario. Una de ellas fue izada en el histórico edificio del Cabildo, mientras que la segunda será colocada en el balcón central del museo.

El acto contó con la presencia del director del Museo Nacional del Cabildo, Horacio Mosquera, además de referentes culturales e históricos vinculados al legado sanmartiniano y belgraniano.

Libros históricos adaptados al sistema Braille

Además de las banderas, los internos realizaron la transcripción al sistema Braille de dos obras históricas: “José Félix Bogado, el último Coronel de San Martín” y las tradicionales “Máximas a Mercedes”.

Los ejemplares fueron elaborados dentro de la unidad penitenciaria mediante un taller coordinado por Belén Kerbel, espacio orientado a promover herramientas educativas e inclusivas para las personas privadas de la libertad.

Desde las organizaciones participantes destacaron el compromiso y la dedicación de quienes participaron de la iniciativa, subrayando el valor de generar acciones vinculadas a la cultura, la educación y la integración social.

Inclusión y formación dentro del contexto de encierro

Las actividades forman parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, enfocadas en fortalecer espacios de formación y desarrollo personal dentro de las unidades penitenciarias.

La confección de las banderas argentinas se realizó en el marco del Proyecto Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA), coordinado por Sonia Tolaba.

Durante el encuentro también participaron Manuel Belgrano, presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina; Marcelo Gatti, coordinador de las Asociaciones Culturales Sanmartinianas bonaerenses; Carlos Plaza, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Legislativa; y Hernán Fredes, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Esteban Echeverría.

Asimismo, Carlos Plaza entregó a Luis Simonetti, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana “Pago de los Arroyos”, el libro “San Martín, un Héroe Federal”.