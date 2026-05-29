viernes 29 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Internos de la UP3 de San Nicolás confeccionaron banderas y libros Braille para el Cabildo

    La UP3 de San Nicolás incluyó la elaboración de banderas argentinas y la transcripción de libros históricos al sistema Braille para el Museo del Cabildo.

    29 de mayo de 2026 - 15:30
    Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Opinando San Nicolás
    Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Opinando San Nicolás

    Personas privadas de la libertad de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás participaron de una iniciativa cultural y educativa que culminó con la entrega de banderas argentinas y libros históricos transcritos al sistema Braille al Museo Nacional del Cabildo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Lee además
    Un pedido de informes presentado en el Senado bonaerense solicita al Gobierno de la provincia de Buenos Aires precisiones sobre el estado del Camino de la Costa, en el tramo de la que une Ramallo y San Nicolás.

    Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial
    Con la llegada de las bajas temperaturas también comienzan a multiplicarse las afecciones respiratorias. Desde la secretaría de Salud Pública municipal advirtieron sobre el aumento de casos de influenza, covid-19 y otras infecciones virales que ya comenzaron a circular con mayor intensidad en distintos puntos del país, así como en nuestra ciudad.

    San Nicolás: Aumentan los casos de enfermedades respiratorias y refuerzan el pedido de vacunación

    Un proyecto solidario y cultural desde San Nicolás

    La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Donamos lo que somos, desde Lima, Perú, hasta la Antártida”, impulsado por la Asociación Cultural Sanmartiniana “Pago de los Arroyos”, y contó con la participación de internos de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

    Durante la jornada se entregaron dos banderas argentinas confeccionadas dentro del establecimiento penitenciario. Una de ellas fue izada en el histórico edificio del Cabildo, mientras que la segunda será colocada en el balcón central del museo.

    El acto contó con la presencia del director del Museo Nacional del Cabildo, Horacio Mosquera, además de referentes culturales e históricos vinculados al legado sanmartiniano y belgraniano.

    Libros históricos adaptados al sistema Braille

    Además de las banderas, los internos realizaron la transcripción al sistema Braille de dos obras históricas: “José Félix Bogado, el último Coronel de San Martín” y las tradicionales “Máximas a Mercedes”.

    Los ejemplares fueron elaborados dentro de la unidad penitenciaria mediante un taller coordinado por Belén Kerbel, espacio orientado a promover herramientas educativas e inclusivas para las personas privadas de la libertad.

    Desde las organizaciones participantes destacaron el compromiso y la dedicación de quienes participaron de la iniciativa, subrayando el valor de generar acciones vinculadas a la cultura, la educación y la integración social.

    Inclusión y formación dentro del contexto de encierro

    Las actividades forman parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, enfocadas en fortalecer espacios de formación y desarrollo personal dentro de las unidades penitenciarias.

    La confección de las banderas argentinas se realizó en el marco del Proyecto Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA), coordinado por Sonia Tolaba.

    Durante el encuentro también participaron Manuel Belgrano, presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina; Marcelo Gatti, coordinador de las Asociaciones Culturales Sanmartinianas bonaerenses; Carlos Plaza, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Legislativa; y Hernán Fredes, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Esteban Echeverría.

    Asimismo, Carlos Plaza entregó a Luis Simonetti, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana “Pago de los Arroyos”, el libro “San Martín, un Héroe Federal”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial

    San Nicolás: Aumentan los casos de enfermedades respiratorias y refuerzan el pedido de vacunación

    San Nicolás: Vacaciones de invierno 2026, cuándo empiezan en la provincia de Buenos Aires

    A 174 años del Acuerdo de San Nicolás realizarán un acto en el Museo Casa del Acuerdo

    San Nicolás: Nutricionistas rechazan derogar la ley de etiquetado frontal y alertan por riesgos sanitarios

    Mega operativo policial en San Nicolás: siete aprehendidos y 16 motos secuestradas

    Campaña vacunación antigripal en San Nicolás: dónde aplicarse la dosis gratuita y quiénes deben recibirla

    Semana de la Seguridad Vial: en San Nicolás las motos concentran la mayoría de los accidentes

    San Nicolás: EVHSA y UTA alcanzaron un acuerdo y se destrabó el conflicto del transporte

    Realizan en plaza Mitre de San Nicolás una jornada gratuita sobre hipertensión y nutrición

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con la llegada de las bajas temperaturas también comienzan a multiplicarse las afecciones respiratorias. Desde la secretaría de Salud Pública municipal advirtieron sobre el aumento de casos de influenza, covid-19 y otras infecciones virales que ya comenzaron a circular con mayor intensidad en distintos puntos del país, así como en nuestra ciudad.

    San Nicolás: Aumentan los casos de enfermedades respiratorias y refuerzan el pedido de vacunación

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La condena del tribunal Oral en lo Criminal 1 fue contra Lucas Bres por considerarlo autor de los hostigamientos a comerciantes y vecinos del barrio La Lomita.

    Condenaron a un hampón que cobraba "protección" a los vecinos del barrio La Lomita
    El abuso sexual fue denunciado por la niña en el dispositivo de Cámara Gesell.

    Procesan por abuso sexual al instructor de un Club por la denuncia de una niña en la Colonia

    Desde la congregación señalaron que el objetivo principal de la jornada es acercar un mensaje de fe, esperanza y transformación espiritual.

    Campaña del Poder en Parque Belgrano: invitan a los pergaminenses a vivir una tarde de milagros y fe

    Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Internos de la UP3 de San Nicolás confeccionaron banderas y libros Braille para el Cabildo

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro dio a conocer el cronograma oficial de actividades por el Día del Bombero Voluntario, que se celebrará el próximo martes 2 de junio con distintos actos conmemorativos en la ciudad y en la localidad de Gobernador Castro.

    Bomberos Voluntarios de San Pedro celebrarán su día con actos y homenajes