San Nicolás: Rendición de Cuentas 2025 ingresa al Concejo y comienza el análisis de los fondos municipales

El Concejo Deliberante de San Nicolás dará ingreso este jueves a la Rendición de Cuentas 2025, un expediente clave que expone el manejo de casi 98.000 millones de pesos durante el último año. Tras su presentación formal, comenzará un proceso de análisis técnico y político en comisión.

En la tercera sesión ordinaria del año, el cuerpo deliberativo tratará el ingreso del expediente enviado por el Departamento Ejecutivo que encabeza el intendente Santiago Passaglia. La documentación refleja en detalle cómo se ejecutaron los recursos municipales a lo largo del ejercicio 2025.

Si bien el expediente adquiere estado parlamentario en esta jornada, no será tratado de inmediato en el recinto. El procedimiento establece que primero debe ser analizado en profundidad por los concejales.

El estudio de la Rendición de Cuentas quedará en manos de la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por la concejala oficialista Silvana Maldonado. Este espacio reúne tanto a representantes del oficialismo como de la oposición, quienes deberán evaluar la legalidad y el destino de los recursos.

Las reuniones se desarrollan semanalmente y se espera que el análisis se extienda durante varias semanas, dada la magnitud de los fondos administrados y la complejidad de la documentación presentada.

Plazos legales y control del Tribunal de Cuentas

Según la normativa vigente, el Concejo Deliberante cuenta con un plazo de 60 días hábiles para aprobar o rechazar la Rendición de Cuentas, por lo que se estima que la definición podría darse entre mediados y fines de mayo.

Una vez sancionado el expediente, será remitido al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de auditar la legalidad del gasto público. Este ente, independiente del poder político, tiene la facultad de aprobar o desaprobar las cuentas y eventualmente sancionar a los responsables de su ejecución.