martes 09 de diciembre de 2025
    Cayeron 28% las ventas de autos 0 km en San Nicolás durante noviembre, aunque crece el balance anual

    En noviembre se vendieron 105 vehículos 0 km en San Nicolás, un 28% menos que en octubre, aunque el acumulado anual muestra un fuerte crecimiento.

    9 de diciembre de 2025 - 19:38
    Comparado con octubre de 2025, en noviembre cayó 28% la venta de vehículos 0 km en San Nicolás

    Comparado con octubre de 2025, en noviembre cayó 28% la venta de vehículos 0 km en San Nicolás

    Google-ilustrativa

    Las ventas de vehículos 0 km en San Nicolás registraron en noviembre una marcada caída intermensual, en un contexto estacional que suele afectar los niveles de patentamiento, aunque el acumulado anual continúa mostrando un desempeño positivo en comparación con el año anterior.

    Caída mensual en las ventas de autos 0 km en San Nicolás

    Durante noviembre se comercializaron 105 vehículos en las concesionarias locales, lo que representa una baja del 28% frente a las 145 unidades patentadas en octubre. A pesar de este retroceso, la comparación interanual arrojó un crecimiento del 35%, ya que en noviembre de 2024 se habían vendido 78 unidades.

    El ranking de marcas más vendidas estuvo encabezado por Chevrolet y Volkswagen, con 23 unidades cada una, seguidas por Toyota (14), Renault (12), Peugeot (11) y Ford (6).

    Evolución anual del mercado automotor local

    En lo que va de 2025, el distrito acumula 1.452 vehículos 0 km vendidos, lo que implica una suba del 33% en relación con el mismo período de 2024, cuando se habían patentado 1.093 unidades. Este crecimiento consolida una tendencia positiva a nivel local, a pesar de las fluctuaciones mensuales.

    A nivel nacional, durante noviembre se patentaron 34.905 vehículos, una caída del 33,2% frente a octubre y del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, según datos de Acara.

    Producción automotriz y señales de contraste en la industria

    El informe de actividad industrial difundido por Adefa reflejó una caída interanual del 29,3% en la producción de vehículos durante noviembre, con una baja del 19,6% frente a octubre, influida por la menor cantidad de días hábiles. En el acumulado anual, la producción presenta una leve retracción del 0,9%.

    Este contraste entre un mercado interno en crecimiento y una industria en baja se explica, en parte, por la reducción de las exportaciones, que en lo que va del año registran un descenso del 9,5%, impactando de lleno en la actividad de las fábricas locales.

