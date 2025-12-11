San Nicolás: Violenta pelea entre jóvenes tras una fiesta de egresados desató preocupación en General Rojo

Una violenta pelea entre jóvenes a la salida de una fiesta de egresados ocurrió hoy en la tranquilidad de General Rojo y generó preocupación entre los vecinos.

Una violenta pelea entre adolescentes a la salida de una fiesta de egresados en General Rojo generó preocupación entre los vecinos y abrió un debate sobre la seguridad en eventos juveniles. Imágenes registradas por testigos muestran un enfrentamiento descontrolado y daños materiales en plena vía pública.

La confrontación ocurrió en horas de la madrugada, cuando un grupo numeroso de jóvenes comenzó a agredirse en las inmediaciones del lugar donde se había realizado la celebración escolar. Videos enviados a este medio permiten observar golpes, corridas y un clima generalizado de tensión que sorprendió a los habitantes de la localidad.

Según los registros, el conflicto se habría originado por discusiones entre distintos grupos de adolescentes al finalizar la fiesta. Las imágenes muestran un escenario caótico, con jóvenes arremetiendo unos contra otros mientras algunas personas intentaban dispersarlos sin éxito.

El episodio despertó preocupación entre quienes residen en General Rojo. “Los vecinos estamos cansados de que los menores hagan lo que quieran en el pueblo. Una mujer golpeó a una menor y, cuando la madre fue a rescatarla, los adolescentes le agarraron a palazos el auto a la agresora”, relató un vecino que presenció parte de los hechos.

Desde distintos sectores de la comunidad manifestaron inquietud por la repetición de situaciones similares en eventos juveniles. Aseguran que la falta de supervisión y control contribuye a que estas celebraciones deriven en enfrentamientos o desmanes.

Daños materiales y pedido de mayor presencia preventiva

En los videos también se observan daños ocasionados a un automóvil en medio del tumulto, mientras se oyen gritos e insultos. Varias personas, aparentemente involucradas en la discusión, golpearon el vehículo con distintos objetos, generando daños visibles en su estructura.

Tras conocerse el material, vecinos reclamaron una mayor presencia preventiva de autoridades locales y refuerzo en la organización de este tipo de eventos. Consideran que la intervención oportuna podría evitar episodios que pongan en riesgo a los jóvenes y a terceros.