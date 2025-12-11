jueves 11 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Violenta pelea entre jóvenes tras una fiesta de egresados desató preocupación en General Rojo

    Una pelea en San Nicolás entre numerosos jóvenes luego de una fiesta de egresados alteró la tranquilidad de General Rojo.

    11 de diciembre de 2025 - 11:13
    Una violenta pelea entre jóvenes a la salida de una fiesta de egresados ocurrió hoy en la tranquilidad de General Rojo y generó preocupación entre los vecinos.

    El Norte

    Una violenta pelea entre adolescentes a la salida de una fiesta de egresados en General Rojo generó preocupación entre los vecinos y abrió un debate sobre la seguridad en eventos juveniles. Imágenes registradas por testigos muestran un enfrentamiento descontrolado y daños materiales en plena vía pública.

    Por cuarto año consecutivo, la cita será en la Iglesia Dios Es Amor (Nación 526) en el horario de las 21:00 y desde la organización se pide un alimento no perecedero.

    Presentaron oficialmente en San Nicolás los premios Plumi 2025, que homenajearán a Higinio "Yaco" Yacopetti
    Regatas derrotó a San Martín de Pérez Millán en definición por penales tras empatar 0 a 0 al cabo de los 90 minutos en un partido disputo en cancha de Conesa por los cuartos de final de la Copa Nicoleña

    San Nicolás: Regatas avanzó a semifinales en la Copa Nicoleña tras vencer por penales a San Martín

    Enfrentamiento registrado tras la fiesta de egresados

    La confrontación ocurrió en horas de la madrugada, cuando un grupo numeroso de jóvenes comenzó a agredirse en las inmediaciones del lugar donde se había realizado la celebración escolar. Videos enviados a este medio permiten observar golpes, corridas y un clima generalizado de tensión que sorprendió a los habitantes de la localidad.

    Según los registros, el conflicto se habría originado por discusiones entre distintos grupos de adolescentes al finalizar la fiesta. Las imágenes muestran un escenario caótico, con jóvenes arremetiendo unos contra otros mientras algunas personas intentaban dispersarlos sin éxito.

    Testimonios de vecinos y preocupación por la escalada de violencia

    El episodio despertó preocupación entre quienes residen en General Rojo. “Los vecinos estamos cansados de que los menores hagan lo que quieran en el pueblo. Una mujer golpeó a una menor y, cuando la madre fue a rescatarla, los adolescentes le agarraron a palazos el auto a la agresora”, relató un vecino que presenció parte de los hechos.

    Desde distintos sectores de la comunidad manifestaron inquietud por la repetición de situaciones similares en eventos juveniles. Aseguran que la falta de supervisión y control contribuye a que estas celebraciones deriven en enfrentamientos o desmanes.

    Daños materiales y pedido de mayor presencia preventiva

    En los videos también se observan daños ocasionados a un automóvil en medio del tumulto, mientras se oyen gritos e insultos. Varias personas, aparentemente involucradas en la discusión, golpearon el vehículo con distintos objetos, generando daños visibles en su estructura.

    Tras conocerse el material, vecinos reclamaron una mayor presencia preventiva de autoridades locales y refuerzo en la organización de este tipo de eventos. Consideran que la intervención oportuna podría evitar episodios que pongan en riesgo a los jóvenes y a terceros.

