viernes 05 de diciembre de 2025
    • Nuevo aumento del boleto urbano en San Nicolás: la tarifa plana subió a $1.518,67

    San Nicolás comenzó el viernes con una nueva suba en el transporte urbano. Vercelli Hnos. aplicó un incremento del 2,29% y el boleto plano quedó en $1.518,67.

    5 de diciembre de 2025 - 15:00
    Evsha

    San Nicolás inició este viernes una nueva etapa en la actualización del transporte urbano, luego de que desde la medianoche entrara en vigencia el aumento aplicado por la empresa concesionaria Vercelli Hnos. La suba del 2,29% impacta en todas las categorías del servicio y se enmarca en el mecanismo de ajustes mensuales autorizado para el recorrido local.

    Cómo quedó la tarifa plana del transporte urbano

    Con el incremento ya vigente, el boleto plano pasó de $1.484 a $1.518,67. Este valor representa la referencia principal para el transporte urbano y forma parte de una serie de incrementos periódicos que la compañía viene aplicando en función de la estructura de costos del sector.

    La fórmula de actualización contempla gastos en combustible, mantenimiento de unidades, insumos y salarios, que en el contexto inflacionario continúan presionando sobre la tarifa final.

    El impacto del aumento en la tarifa escolar

    El ajuste también alcanzó al boleto escolar, que desde este viernes cuesta $457,78. Si bien este valor mantiene la proporción de descuento respecto a la tarifa plana, igualmente experimenta una suba significativa para estudiantes y familias que dependen del servicio a diario.

    En este segmento, la variación mensual suele tener un impacto directo en el presupuesto familiar, especialmente en escuelas donde la mayoría del alumnado utiliza el transporte urbano como principal medio de movilidad.

    Actualizaciones mensuales y proyección para los próximos meses

    La empresa Vercelli Hnos. mantiene un régimen de revisión mes a mes que se implementa de manera automática y que busca acompañar los costos operativos del transporte público.

    Si bien no se confirmaron nuevos valores para enero, desde el sector no descartan que la tendencia de ajustes continúe durante el verano. A esto se suma la expectativa por posibles cambios regulatorios, subsidios nacionales o modificaciones en los esquemas de financiamiento del sistema, que podrían incidir en futuras definiciones tarifarias.

    La nueva actualización se suma a la serie de incrementos que el servicio viene registrando a lo largo del año y vuelve a ubicar el debate sobre la sustentabilidad del transporte urbano en la agenda local.

    Instagram-evhsatransporte-stories-3780901502437903598
