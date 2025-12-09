martes 09 de diciembre de 2025
    • Paro nacional de ATE: varias escuelas de San Nicolás cerradas y preocupación por alumnos

    La adhesión de auxiliares al paro de ATE dejó a varias escuelas sin clases en San Nicolás, en plena etapa de fortalecimiento para estudiantes.

    9 de diciembre de 2025 - 13:52
    La adhesión de auxiliares al paro nacional de ATE dejó a distintas escuelas de San Nicolás sin actividad este martes

    El paro nacional convocado por ATE volvió a impactar en el normal funcionamiento de varias escuelas de San Nicolás, donde la adhesión de personal auxiliar provocó este martes el cierre de instituciones, afectando a estudiantes que atraviesan el período de fortalecimiento previsto para completar actividades y lograr la aprobación de materias.

    El objetivo de la reunión fue informar, explicar y compartir experiencias sobre Fiebre Hemorrágica Argentina y dengue.

    Especialistas analizaron el panorama del dengue y la Fiebre Hemorrágica Argentina
    Los premios se entregarán en Expoagro 2026 edición YPF Agro, del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial de San Nicolás.

    San Nicolás: Ganadores del Premio Ternium Expoagro, innovación argentina que marca el futuro del agro

    Cierre de escuelas por paro de auxiliares de la educación

    La medida de fuerza tuvo un impacto directo en la apertura de establecimientos educativos, ya que la ausencia de personal auxiliar impidió garantizar tareas básicas de limpieza, control y asistencia. Esta situación derivó en la suspensión de actividades presenciales en varias escuelas del distrito.

    Reclamos gremiales y contexto del paro de ATE

    El paro nacional de ATE se enmarca en un reclamo por la reapertura de paritarias y la mejora de condiciones salariales. A nivel nacional, el sindicato también manifestó su rechazo a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno y expresó preocupación por posibles recortes en áreas del Estado.

    Preocupación por los alumnos en etapa de fortalecimiento

    La interrupción de las clases afecta especialmente a los alumnos que se encuentran en período de fortalecimiento, una instancia clave para la aprobación de materias. Autoridades escolares analizan alternativas para acompañar a los estudiantes y reducir el impacto de la medida en el tramo final del ciclo lectivo.

