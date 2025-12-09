martes 09 de diciembre de 2025
    • Más de 25 barrios de San Nicolás podrían quedar sin recolección por una protesta del MTE

    En San Nicolás un bloqueo de trabajadores de la Cooperativa El Palenque en el Complejo Ambiental pone en riesgo el servicio de recolección de residuos.

    9 de diciembre de 2025 - 16:30
    La recolección de residuos en San Nicolás podría verse seriamente afectada por una medida de fuerza de trabajadores de la Cooperativa El Palenque, que bloquean los accesos al Complejo Ambiental

    La recolección de residuos en San Nicolás podría verse seriamente afectada por una medida de fuerza de trabajadores de la Cooperativa El Palenque, que bloquean los accesos al Complejo Ambiental

    El Norte

    La recolección de residuos en San Nicolás atraviesa horas críticas debido a una medida de fuerza impulsada por trabajadores de la Cooperativa El Palenque, que bloquean accesos clave al Complejo Ambiental e impiden la operatoria normal de los camiones recolectores, generando preocupación en numerosos barrios.

    Bloqueo en el Complejo Ambiental complica el servicio

    Desde las primeras horas de la jornada, los manifestantes mantienen cortados los accesos operativos al predio donde los camiones descargan los residuos, lo que impide que las unidades puedan retomar sus recorridos habituales. La situación generó un cuello de botella operativo que afecta directamente el cronograma de recolección previsto por la empresa responsable del servicio.

    Según fuentes vinculadas al sector, el bloqueo impide tanto la salida de los camiones ya cargados como el ingreso del personal técnico necesario para sostener la operación diaria, lo que profundiza el impacto en los distintos barrios de la ciudad.

    Denuncia penal y advertencia de la empresa prestataria

    La empresa ENTRE S.R.L., encargada del servicio de recolección, informó que ya presentó una denuncia penal por los cortes y advirtió sobre las consecuencias del conflicto si no se restablece el acceso al predio. En un comunicado oficial, la firma expresó su preocupación por la situación y señaló que se encuentra imposibilitada de cumplir con los recorridos habituales.

    Además, detallaron que los barrios potencialmente afectados por la interrupción del servicio son: Golf, Astul Urquiaga, Plastiversal, Santa Rosa, Savio, Ponte, 12 de Octubre, parte del barrio Del Carmen, FONAVI, Mitre, Villa María, Parque Córdoba, Don Américo, Colombo 1 y 2, 12 de Marzo, Islas Malvinas, Asonia, Guena, La Loma, La Florida, San Francisco, ITEC, Primavera, Lanza e Irigoyen.

    Reclamos del MTE y tensión en el conflicto ambiental

    La protesta es impulsada por trabajadores nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes realizan diferentes reclamos vinculados a condiciones laborales y operativas. Mientras tanto, desde distintos sectores se advierte que, de prolongarse el conflicto, podrían generarse problemas sanitarios por la acumulación de residuos en la vía pública.

    Vecinos de los barrios afectados ya comenzaron a expresar su preocupación ante la posibilidad de que los residuos permanezcan sin ser retirados por varios días, en un escenario de altas temperaturas y riesgo de focos infecciosos.

